Marisa Jara cumple cinco años con su pareja: "Miguel me suma y me hace crecer, es perfecto para mí"

La tendencia de los intercambios de casas continúa al alza y su popularidad ha crecido significativamente, también entre las figuras populares, que en ocasiones buscan evitar la atención mediática de los hoteles. Este es el caso de Marisa Jara y Soraya Arnelas, que han confiado en la plataforma líder del sector, HomeExchange, para disfrutar de este tipo de experiencia. La cantante cedió por unos días su casa de Conil de la Frontera, y la modelo la suya de Sevilla.

Marisa, ¿satisfecha del intercambio?

Adentrarnos en esta forma de turismo tan desconocida para nosotras ha sido algo muy divertido. Al principio puede generar cierta incertidumbre por el desconocimiento que todavía hay acerca de los intercambios, pero en cuanto te pones en contacto con la familia y ves la cercanía con la que se vive la experiencia, se disipa cualquier mínima duda. Soraya tenía todo equipado en la casa de la playa y nos hemos sentido muy cómodos. Es una posibilidad de alojamiento que recomiendo a las personas que amen viajar y quieran hacerlo de forma más responsable, sintiéndose como auténticos habitantes por unos días, al mismo tiempo que ahorran algo de dinero en sus viajes.

Ha ido con su pareja, Miguel, y vuestro hijo. En el plano personal vive momentos muy felices.

Como todo el mundo he tenido amor y desamor, pero ahora, a mis cuarenta y cuatro años, he elegido más desde la madurez que desde la locura, es más fácil acertar, y Miguel, espero, es el hombre definitivo de mi vida. Llevamos cinco años juntos y es mi gran amor. Una persona diez, bueno, cariñoso, perfecto para mí. Tiene un corazón de oro, es muy trabajador y, lo más importante, es un ser que me suma y me hace crecer.

Marisa Jara La Razón La Razón

¿Tienen en mente casarse?

De momento, no. Pero, bueno, tener un bebé ya nos hace sentir casados, la responsabilidad es máxima y los dos nos damos por casados.

La vida no le puso fácil ser madre…El cáncer le cerraba muchas puertas.

Me ha costado sangre tener un hijo, pero Dios me ha concedido este regalo y pude cumplir el gran sueño de mi vida. Es que hoy en día miro a mi niño y no me lo creo todavía.

¿A pesar de las dificultades le gustaría tener otro hijo?

Si, pero no es posible. Dar a luz a Tomás ya supuso un riesgo, sufrí un cáncer de estómago y otro de ovarios, me jugué la vida quedándome embarazada, no es recomendable repetir.

¿Cómo está de salud?

Bien, cada cuatro meses me hago controles y de momento todo está perfecto. Cuando te diagnostican esta maldita enfermedad tienes dos opciones, o venirte abajo o tirar para adelante y venirte arriba, y yo elegí la segunda. Y para mi recuperación fue muy importante ser optimista. Todo ha salido bien y estoy muy contenta.

¿También en el trabajo?

Soy imagen de varias marcas importantes, me va fenomenal como influencer, tengo un millón de seguidores, y sigo adelante con mi propia marca de complementos.