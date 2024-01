Maxi Iglesias evita desvelar si pasó las Navidades con Stephanie Cayo

Siempre discreto con su vida privada, es casi imposible saber en qué punto se encuentra la relación de Maxi Iglesias y Stephanie Cayo. En una reciente entrevista con EP, el actor ha explicado que: "Yo es que no voy a contestar porque ya sabéis lo que me gusta hablar y sino al final me tacharían de hablar de otras cosas más que de mi profesión no me gusta hablar de mi vida personal". Pero sí que ha querido hablar del delicado momento que está viviendo su compañero de profesión, Sergio Peris-Mencheta, quien anunciaba hace unos días a través de su Instagram que padece cáncer, que está en tratamiento de quimioterapia desde hace varios meses y que está a la espera de un trasplante de médula. "Son momentos complicados, ya le escribí en su día, le dije que todo mi apoyo y que nunca estás preparado para este tipo de cosas, ni muchísimo menos cuando te toca alguien de cerca" confesaba el actor.

Además, aseguraba que "para este tipo de noticias soy muy cauto, intentando respetar a esas personas, apoyar y dejarles también su espacio, su privacidad", por eso opta por "estar ahí para lo que puedas necesitar", que al fin y al cabo, es lo más importante. En cuanto a sus nuevos proyectos profesionales, el actor nos ha confesado que tiene intención de hacer papeles nuevos en su carrera que nada tengan que ver con el de 'galán': "Ha sido un año muy bonito, un 2023 lleno de estrenos de lo que había hecho en 2022, pero de parar de grabar, de hacer balance de hacia dónde quería dirigir mi carrera". Aunque se siente "un afortunado y privilegiado de hacer todos los proyectos de comedia romántica, de chico que se enamora de, que lo pasa mal por una mujer este año me he dado cuenta de que, o dejaba ese tipo de personajes o sino iba a seguir haciendo esto". Sin embargo, no tiene miedo a encasillarse: "No encasillarte, al final ha sido un privilegio trabajar, pero buscar ese personaje diferente, que me permita hacer otras cosas".