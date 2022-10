Maxi Iglesias: «Los ‘’noes’' me hacen crecer cada día más»

Maxi Iglesias no necesita presentación, mucho menos para la generación que crecimos con César Cabano, el «guaperas» de la mítica serie «Física o Química». Catorce años más tarde, presume de vivir su mejor momento profesional, no solo como actor también protagonizando la última campaña de la cervecera Mahou, que gira en torno a los encuentros alrededor del fútbol.

¿Con quién se tomaría una caña bien fría Maxi Iglesias?

Con la gente con la que me la tomo en el anuncio. Cuando me llamaron para el «spot», enseguida pensé en ellos, que son las personas con las que quedó habitualmente para brindar por cualquier motivo y son las que están ahí a diario, las más importantes. Pero es imposible quedarme con uno solo.

¿Por qué o quién brindaría?

Brindaría por mi madre, que lo ha hecho muy bien en muchas cosas de la vida. También brindaría por toda la gente que se esfuerza a diario por conseguir lo que quiere o lo que le gusta, por la gente valiente y por la gente que marca la diferencia.

La marca propicia los encuentros entre personas, ¿hay alguien a quien eche de menos?

Mucha gente, por ejemplo, mi abuelo. Falleció hace ya unos años pero me acuerdo de él a diario. Son momentos en los que me encantaría poder tomarme algo con él y contarle lo que me está pasando, lo que estoy haciendo... porque además, era una persona que sin dedicarse a esto y sin que le llamase la atención especialmente el cine o las series, una vez que empecé a trabajar, capté su atención en este ámbito. Echo en falta poder contarle el proyecto nuevo que estoy viviendo, cómo me encuentro, qué he aprendido... compartir todo esto con él.

¿Qué queda del Maxi que se dio a conocer en «Física o Química» hace catorce años?

Hay mucho crecimiento y desarrollo personal. Hay cosas que, obviamente, han cambiado... Ahora tengo mucha más ilusión de la que podía tener en ese momento, porque entonces no era ni medio consciente de lo que suponía eso. Únicamente quería interpretar un personaje, actuar, y no era del todo consciente de lo que implica eso. Ahora lo disfruto mucho más, me hace mas ilusión, me he descubierto en algo que me enamoraba desde siempre, pero ahora he visto todo el potencial de la profesión. A temprana edad cuesta encajar todo esto.

¿Cómo lleva que todavía se le relacione con la serie?

No me pesa porque es algo que me ha dado mucho y le tengo mucho cariño, tampoco que me pregunten y que se recuerde con el cariño que se hace. Es una serie que sigue marcando a día de hoy, que sigue valiendo como ejemplo para las generaciones jóvenes; aunque ahora mismo haya otras tendencias, hay gente que la sigue viendo. Es una pasada porque ya hay mucho contenido y mucho donde elegir, mucho trap, mucho reguetón, mucho Instagram... y, sin embargo, se sigue viendo una serie en la que ni siquiera existía WhatsApp. Es de las mejores series que ha existido nunca porque que, tanto tiempo después, la gente siga viéndola es algo que dice mucho.

Año tras año encabeza la lista de los actores más deseados del país...

Yo creo que es todo a consecuencia del trabajo y del esfuerzo, y te puedo asegurar que me dedico mucho menos a mi físico de lo la gente se puede imaginar. Para mí, lo más importante es el hecho de estar optando a proyectos cada vez más interesantes y con personajes que me sigan aportando ese reto, esa búsqueda de un objetivo diferente al proyecto anterior; y eso es con lo que me quedo. El resto... listas, premios... sirven para generar ruido y que haya noticias entorno a tu nombre, pero no te dan de comer.

¿Cómo se encuentra su corazón?

Me encuentro muy bien porque estoy arrancando un proyecto nuevo y eso me llena muchísimo. Separo mucho mi vida sentimental de lo que es mi trabajo y trato de que todo ande en coherencia, que se sitúe en una balanza lo más equilibrado posible, y poder llevar bien el trabajo, mis relaciones personales, mis motivaciones... Intento que las cosas que son importantes para mí convivan, y te puedo decir que, en este momento, estoy muy contento porque creo que hay mucha tranquilidad y sobre todo, estoy contento por lo que estoy haciendo y lo que viene.

En sus redes sociales publicó la frase de Albert Einstein: «Estoy agradecido por todos los que me dijeron NO. Es gracias a ellos que estoy siendo yo mismo». ¿Se identifica?

Totalmente. Como sociedad encajamos muy mal el «no», pero cuando a mí se me dice que no a cosas, me hace crecer un montón y sobre todo, ser más consciente de lo que me rodea y de lo que realmente me aporta y necesito. A diario me doy cuentas de las cosas que necesito de verdad y las que son secundarias, y los «noes» me hacen crecer cada día más. No es que desmerezca un «sí», pero estamos en una sociedad en la que el sí o las buenas palabras no siempre se tienen en cuenta, parece que somos mucho más críticos cuando negamos o cuando rechazamos algo; y es importante tener un equilibrio entre el sí y el no.

¿En qué proyectos se encuentra en la actualidad?

He terminado de grabar la tercera temporada de «Valeria» y acabo de arrancar «Los Artistas», una serie creada por María Dueñas. Es la primera vez que se hace una serie sin que esté un libro de ella antes de por medio. Es una coproducción con México, y estoy muy contento con la trama y la oportunidad que me han dado.