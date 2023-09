Maxi Iglesias, en 'El Hormiguero': "Hay que ser estúpido para decir que si no tuviera los ojos azules ya habría ganado un Goya"

'El Hormiguero' comenzó la semana recibiendo la visita del actor Maxi Iglesias, quien no visitaba el plató del programa de Antena 3 desde 2017. Fue a presentar su nueva serie disponible en Amazon Prime Video, 'Los artistas: primeros trazos'. Se trata de la primera ficción creada por la escritora María Dueñas para su producción para televisión, en la que un anticuario y una experta en arte aprovechan sus conocimientos y habilidades para embaucar a millonarios vendiéndoles obras falsas.

¿Ser muy guapo es un freno porque te encasillan?, preguntó Pablo Motos al artista. "Estoy muy agradecido a mi físico, por supuesto. Y sí aquí he hecho personajes muy parecidos. Pero de un tiempo a esta parte he viajado y he podido crecer como actor", contestó el artista. "No te niegan un Goya por tener los ojos azules; me parece una barbaridad esa frase", dijo en referencia a un titular fuera de contexto ("Si no tuviera ojos azules ya tendría un Goya") que le sacaron en una entrevista.

"Me parece una barbaridad esa frase porque no tengo ninguna película con la que pudiera llevarme un Goya", remató el intérprete madrileño en relación a la absurda polémica.

En la última ficción que protagoniza el intérprete madrileño, asegura "que se lo ha pasado muy bien grabando". "Son personajes que tienen mucha cara; que interpretan a otros personajes para engañar a esos 'pichones' y convencerles de que tienen que comprar eso".

Su compañera en la serie, Cata (Ximena Romero) "ya sabe de arte"; entonces, "busqué un Yago más especializado en saber vender que en arte, y por eso estudié manuales de comercio".

Este papel le llegó de manera "muy mágica". Estaba en México preparando una serie basada en una obra de Tolstoi "y me puse la película de 'El Secreto de Thomas Crown', y pensé que no había algo así sobre estafadores en España. Y a la semana siguiente me llama mi representante diciéndome que estaban preparando una serie sobre estafadores de arte en España creada por María Dueñas..."