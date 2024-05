Máximo Huerta, ingresado en el hospital: una dolencia severa le obliga a plantar a sus fans

Máximo Huerta ha sufrido un revés de salud que le ha obligado a plantar a sus fieles lectores, con los que tenía una cita fijada en el calendario. El que fuese mano derecha de Ana Rosa Quintana, después ministro fugaz de Pedro Sánchez y también un exitoso escritor, tenía previsto encontrarse con sus incondicionales en la Feria del Libro de Zaragoza este sábado 1 de junio. No podrá ser. Un ingreso en el hospital le impedirá cumplir con su deseo, pero una severa diverticulitis le ha contraprogramado la agenda, obligándole a centrarse en recuperar la salud, dejando aparcado todos sus compromisos profesionales y también los personales.

Así lo ha dado a conocer el propio Máximo Huerta en su cuenta personal de Instagram, pidiendo disculpas por tener que ausentarse. Eso sí, tiene un motivo de peso y es que la salud le ha dado un revés que le ha obligado a buscar ayuda profesional en un hospital, en el que continúa ingresado por una dolencia que le hace sufrir fuertes dolores abdominales. Y no es para menos, pues supone la aparición de sacos o pequeñas bolsas en la pared del colon que repercute en su correcto funcionamiento, pudiendo presentarse desde severas diarreas o, por otro lado, estreñimiento. Además, no se libra de experimentar incómodas nauseas constantes y también procesos febriles que deben ser controlados por los profesionales médicos.

Story de Máximo Huerta Instagram

“Queridos lectores, me veo obligado a cancelar todos los compromisos de este fin de semana. He vuelto a ingresar por urgencias en el hospital por una diverticulitis aguda de colon. Me han aconsejado no viajar. Lamento mucho todo el trastorno que pueda ocasiones, pero la salud está por encima de todo. Confío en estar el próximo fin de semana. Muchas gracias y abrazos”, escribía el escritor en sus redes sociales mostrando una imagen en la que cede el protagonismo a su muñeca, adornada ahora con una pulsera del hospital en el que ha acudido tras sufrir una recaída en su dolencia.

Así, Máximo Huerta está siguiendo a rajatabla las indicaciones que le han recomendado los médicos para encontrar solución lo antes posible a la severa diverticulitis que le mantiene ingresado en el hospital. Por un lado, debe guardar reposo absoluto para calmar los fuertes dolores que le doblegaban, así como cuidar la alimentación con mimo para no agravar su cuadro clínico. Ya desde el centro de salud le están manteniendo hidratado mediante suero y también se le están suministrando los correspondientes antibióticos para que supere su dolencia lo antes posible. Eso sí, será tarde para su cita del próximo sábado en Zaragoza. Una cita con sus lectores que, como anuncia, no se ha cancelado, sino que se pospone para más adelante, dejando abierta la fecha aún, pues será cuando por fin logre reponerse de este doloroso revés médico.