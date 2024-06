No es un melasma: ¿qué tiene Bellinghan en la cara?

Esta vez le ha tocado a Jude Bellingham, el astro del fútbol inglés, al lucir una extraña y peculiar mancha en su rostro en las imágenes tomadas después de la victoria de su selección contra la de Serbia. Bellingham es la imagen emblemática y heráldica de la selección inglesa en la Eurocopa, pero, paradójicamente, no atesora millones de visualizaciones en Tik Tok ni es trending topic en X por sus hazañas deportivas… es la peculiar mácula de su rostro lo que hace lo singulariza, define, marca y caracteriza.

Como no me gusta especular en temas tan trascendentes, lo consulté con una experta de absoluta confianza, la doctora Tamara Vega Velázquez, médica estética en la Clínica Menorca, que podría arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de esa mancha. A pesar de su aversión por diagnósticos apresurados sin tener a mano historia clínica adecuada, compartió conmigo su perspectiva: «Se cree que es un melasma, pero no me lo parece. Es una mancha realmente atípica, bien delimitada, sí, homogénea por dentro, también, pero no parece tan difusa como el melasma. Me inclino más a pensar que sea una reacción postinflamatoria. El tratamiento más adecuado para eliminarla del que se dispone en la clínica es el láser Picosure».

Jude Bellingham con Inglaterra @judebellingham

Aprobado por la FDA, elimina de modo eficaz, efectivo y eficiente (y sobre todo, definitivo) las temidas y estigmatizadas manchas seniles y solares de cara, cuello, escote y manos. Es indoloro, casi siempre en una sola sesión. Puede ser necesaria, raramente, alguna más de refuerzo cada dos semanas. El método de eliminación de las lesiones pigmentarias es sofisticadamente sencillo: un impacto fototérmico sobre los pigmentos, fragmentándolos en micro partículas para que el organismo los pueda eliminar de forma natural sin dañar el tejido circundante, quedando la piel como si jamás hubiese existido mancha alguna. Tras el tratamiento hay que hidratar la zona con aceite de Rosa Mosqueta y utilizar protección solar SPF 50+ todos los días. Para una correcta prevención de la aparición de manchas, es preceptivo y absolutamente necesario utilizar fotoprotectores frente a las radiaciones UVA, UVB e IR, sobre todo en las horas de mayor índice de radiación ultravioleta.