El mensaje oculto (y en clave) que Ángel Cristo ha encontrado de su padre años después

Ángel Cristo se encuentra en un momento de su vida plagada de cambios, siendo el principal de ellos verse enfrentado a su familia. Su batalla mediática con su madre, Bárbara Rey, le ha valido la fama. Sentarse en un plató de televisión para rememorar los capítulos más duros de su vida, culpando de todos sus males a su madre, le valieron muchas críticas, pero también el respaldo de una horda de fieles. La opinión pública se ha dividido con su salto a la primera línea de fuego, pues al principio quería tan solo poner de relieve que creció entre violencia, drogas y escenas muy duras que un niño no debería ver. Pero cruzó límites al excusar ciertos episodios de malos tratos vividos en su casa, exculpando a su padre de sus violentas reacciones al encontrarles justificación en la conducta de su madre. Esto y sus supuestas revelaciones de secretos le ha valido una demanda lapidaria, no solo de la vedette, sino también de su hermana, Sofía Cristo. Ahora tan solo le queda el recuerdo de su padre, a quien sigue teniendo muy presente.

Story de Ángel Cristo Instagram

Pero también es cierto que en el presente sigue sorprendiéndose con el pasado de Ángel Cristo, el gran domador de leones. Al menos sí ahora que ha tenido que recurrir a sus incondicionales seguidores de Instagram para solicitar su ayuda. A sus manos ha llegado una fotografía de su padre que le ha trastocado mucho, no tanto por la imagen que muestra, pues es una escena afín siempre a su vista, sino más bien por el mensaje oculto que ha encontrado y que no logra descifrar. Es por ello que ha querido buscar algún tipo de pista para saber qué le quería decir en ese críptico conjunto de letras y números.

“Disculpadme por haber estado tantos días ausente. Una vez más necesito vuestra ayuda. Esta foto que tenéis aquí de mi padre cuando trabajaba con los leones estaba en el despacho de mi casa de Boadilla del Monte, en Madrid, cuando vivía con mi familia en los años 90. Ahí me mudé de la Moraleja. Aunque parezca mentira ahí estaba junto con otras fotos de artistas y del mundo del espectáculo. Hace un rato estábamos Ana y yo cambiando los antiguos marcos y me ha llamado mucho la atención lo que he encontrado”, comenzaba a contextualizar el exconcursante de ‘Supervivientes’, para después desvelar el mensaje que ha llegado a sus manos y al que no encuentra ninguna lógica.

Story de Ángel Cristo Instagram

“He encontrado unas palabras escritas y no consigo entenderlo. Aquí os pido ayuda, si alguno sabe lo que significa me gustaría que os pusierais en contacto conmigo. Muchas gracias y un beso para todos”, solicitaba Ángel Cristo a sus seguidores. No es para menos, pues lo que ha escrito no tiene mucho sentido, al menos a primera vista, aunque seguramente encierre algo importante… ¿pero el qué? Así, se puede leer: “AL 16070, 726 tabaco, PP hueso claro, 2 cm, UT”. Él mismo habrá pensado en muchas posibilidades, pero parece que ha encontrado el sentido y no es el que esperaba: “Quizá sea la referencia del marco con el que estaba. Referencia 726 tabaco puede ser la referencia del marco, PP (paspartout), a 2 cm en color hueso duro. Espero haberte ayudado”, le escribe un seguidor. “Para mí es el marco de la foto. Aluminio, madera color tabaco y polietileno color hueso. Con los códigos de modelo y medidas. Se ve que hay un sello estampado arriba, pero no se lee bien”, le destaca otro, tratando de sacarle de dudas y apuntando a que no tiene nada que ver con su padre, aunque le haya generado alguna ilusión pensar que era un mensaje secreto para él.