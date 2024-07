Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr.: llegó la ruptura definitiva

Hace un año, Angelito, como se le ha conocido siempre, hijo de Bárbara Rey y de Ángel Cristo no era personaje más allá de la fama colateral que le llegaba por parte de sus famosos padres. Poco o nada se sabía de su vida personal y, mucho menos, de la laboral. No participaba en programas televisivos, ni tampoco formaba parte del elenco de «hijos o nietos de». Su hermana Sofía había elegido una vertiente más pública por su trabajo como DJ y con apariciones como colaboradora en diferentes cadenas de televisión. En la actualidad participa en «Espejo Público», donde nunca ha querido entrar en las durísimas declaraciones que desde hace unos meses vierte su hermano desde que salió por primera vez en «De viernes» el 24 de noviembre pasado.

Daño irreparable

En el programa de Santi Acosta, Ángel Cristo Jr. no dudó en atacar tanto a su madre como a Sofía con una frialdad que asustaba o, mejor dicho, asombró, declarándoles la guerra. Lo llamativo de los comentarios que hace son las acusaciones a la madre, a la que acusa de hacer chantaje a personajes importantes, incluido Don Juan Carlos. O señalarla como la culpable de sus problemas psicológicos, hasta el punto de asegurar que recibió maltrato porque «el infierno era vivir con ella». Dejaba en el aire comentarios sin aclarar para volver a la carga en sucesivas entrevistas y programas. Ángel Cristo hablaba de material de alto voltaje, de grabaciones de terceras personas sin su consentimiento, y así suma y sigue. Incluso con unas declaraciones malévolas hacia su hermana sin que se le moviera un músculo: «Sofía está en una lucha interna constante desde que se recuperó y no quiero que a ella le pueda afectar lo que está pasando y tenga una recaída». Hay que recordar que Sofía Cristo supo salir del mundo de las drogas y desde entonces ayuda a mucha gente a recuperarse de sus adicciones. Ángel «olvida» en esas declaraciones que fue el padre quien introdujo a la hija en el consumo de cocaína, además de tener una sentencia firme de maltrato hacia Bárbara Rey. Durante los meses pasados, se especulaba con la posibilidad de que la madre interpusiera una querella. Y así ha sido. La propia Bárbara Rey me explicaba las razones de esta tardanza: «Pensaba que iba a parar y no ha sido así. Mi abogada tenía que reunir toda la documentación de lo que se ha dicho, dónde, cómo y cuándo. A mi hijo lo voy a querer siempre, pero el daño es irreparable. Mi hija y yo estamos con terapia. Nunca imaginé que pudiera pasar».

La querella se presentó hace ya unas semanas y se centra en varios puntos: derecho al honor y a la intimidad, robo y uso de material privado, calumnias, injurias y difamaciones, ya que atribuye a Bárbara Rey coacciones y amenazas a Don Juan Carlos y al Estado. Fue admitida a trámite y, por lo tanto, Ángel Cristo será el que tenga que demostrar en sede judicial las afirmaciones que ha realizado a lo largo de estos últimos meses.

Unido a esta querella se encuentra la posibilidad legal que tiene Bárbara Rey de desheredar a su hijo en el testamento. Esta decisión debe figurar expresamente en las últimas voluntades de la ex vedette y se deben explicar las razones y los motivos. Una vez que se resuelva la querella y haya sentencia firme en ese proceso civil por vulneración del honor e injurias ellos sería prueba suficiente para tramitar desheredarlo, lo que significa que no cobraría ni siquiera la parte denominada como «la legítima». Por su parte, Sofía Cristo se ha mostrado tajante sobre su hermano al declarar que «ya no forma parte de nuestras vidas». La hija de la artista ha manifestado en «Espejo Público» que «no parece mi hermano, no tengo nada que ver con él. No quiero ningún vínculo y me siento liberada. A veces tienes que aprender que la familia no te hace bien, que tiene un porcentaje de maldad muy elevado y que te lo tienes que quitar del medio». «El universo ha hecho que nos despeguemos de esta pesadilla», concluye.