Mercedes Martín: “A los terraplanistas se les argumenta con paciencia y ciencia”

"Hemos tenido un verano extremadamente cálido y el calor podría extenderse un poco más de lo habitual. Sin embargo, el otoño podría traer un alivio, con temperaturas más suaves, aunque no podemos descartar episodios de calor tardío". Teniéndola tan cerca, lo suyo era arrancar esta entrevista a Mercedes Martín (Écija, 1988) con el avance meteorológico y eso que nos llevamos. Aunque les sería fácil conocer sus previsiones, ya que la simpatiquísima editora y presentadora de El Tiempo en Antena 3 es casi omnipresente en Atresmedia. Además de en los informativos, la infatigable sevillana colabora con Susanna Griso y con Sonsoles Ónega y hasta tiene tiempo para "Pasapalabra". Ecologista por devoción, creció ayudando a su abuelo en la almazara y ahora tira de paciencia con los terraplanistas y de la trenza -figuradamente- a la novia de Cristiano Ronaldo.

Wikipedia la presenta como Licenciada en Ciencias del Mar, Orientación Oceanográfica y amante del deporte acuático. Pinta que en su hoja de ruta no estaba Madrid...

Lo que me trajo a la capital fue un máster en Meteorología en la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense, para complementar mis estudios e iniciar un doctorado. Sin embargo, Madrid me ha dado una oportunidad increíble para combinar mi pasión por la meteorología con la comunicación.

La Reina Sofía recoge plásticos en las playas. En su día a día, ¿cómo demuestra que piensa en verde?

Trato de ser muy consciente de mi impacto en el medio ambiente. Viajo varias veces al año al Caribe por trabajo, así que intento compensar las emisiones de carbono que genero. Además, me esfuerzo por reducir el uso de plásticos, reciclar, y optar por opciones más sostenibles.

La novia de Cristiano Ronaldo ha tirado su trenza al mar tras cortarse el pelo y le ha caído la mundial. En el fondo, ¿nos falta conciencia ecológica?

Sí, aún nos falta bastante conciencia ecológica, y esto se vuelve más preocupante cuando personas con una gran influencia, como la novia de Cristiano Ronaldo, realizan actos que millones de seguidores podrían tratar de imitar. Tirar una trenza al mar puede parecer inofensivo, pero incluso el cabello natural puede tardar entre 1 y 2 años en degradarse en el océano. Si hablamos de extensiones sintéticas, el problema es mayor. Pueden tardar entre 20 y 500 años o más.

¿Cómo se deja sin argumentos a un terraplanista?

A los terraplanistas se les argumenta con paciencia y ciencia. En la actualidad, existe un movimiento que opta por rechazar, cuestionar o distorsionar la ciencia por motivos ideológicos o de interés. Esto genera desinformación y bulos que, en ocasiones, son promovidos por ciertos grupos políticos. Debería ser penalizado.

Siempre que hay viento, tira para Tarifa a hacer kitesurf. ¿Otros tres destinos nacionales con extraescolar?

También recomendaría la Playa de Nogales y Bujarén en La Palma, o Mallorca, ideal para navegar y bucear. Barcelona es un destino imprescindible; disfruto mucho visitando el MACBA y el CCCB, además de los festivales de música. Para un destino de interior, el Valle de Arán, en los Pirineos.

Es de Écija y su abuelo tenía una almazara. ¿Cómo recuerda esos tiempos de cosecha y dónde compra ahora el aceite de oliva?

Recuerdo con cariño las épocas de cosecha en el silo que gestionaba mi abuelo. El aroma del grano recién almacenado, junto con el fuerte olor del alpechín, ese líquido denso y oscuro que llenaba las albercas, formaban parte de un ambiente de trabajo familiar. Ahora, compro el aceite de oliva directamente de pequeños productores, para mantener esa conexión con la tierra y apoyar el trabajo local.

Muchos estudios asocian los ciclos lunares a la salud mental o los problemas de sueño. Otros le piden deseos con rituales. Para una científica, ¿esto es un acto de fe?

Aunque científicamente no se ha comprobado una relación directa, los rituales a la luna forman parte de nuestra cultura ancestral. Para algunos, representan una conexión profunda con la naturaleza y una forma de explorar su bienestar emocional.

¿Qué noticia le ha nublado el verano y cuál le ha sabido a anticiclón?

Me entristece la situación en Gaza y Ucrania y me preocupa la realidad en Venezuela. En contraste, me alegra que haya habido una disminución en los incendios forestales en España.

Transita por todos los informativos de Antena 3, fin de semana incluido, y también la vemos en “Espejo Público" y con Sonsoles. ¿Un programa sola, pá cuándo?

Si surge la oportunidad de tener uno propio, estaría encantada. Lo más importante es seguir haciendo lo que me apasiona: comunicar la ciencia y el clima de una manera cercana.

Entre sus otras previsiones, ¿entra la maternidad o tiempo al tiempo?

Estoy enfocada en mi carrera y en seguir disfrutando todas las oportunidades. La maternidad es algo que podría considerar en el futuro, pero como todo en la vida, tiempo al tiempo.