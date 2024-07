Susanna Griso reflexiona sobre su marcha de "Espejo Público": "Quiero hacer radio"

La segunda quincena de julio está a la vuelta de la esquina y con ella llegan las ansiadas vacaciones para los que todavía no han -hemos- podido marcharse. Susanna Griso es una de las afortunadas y este viernes se ha despedido de su audiencia de "Espejo Público" hasta septiembre, cuando volverá con las pilas cargadas tras un merecido descanso del que todavía no tiene mucho planeado.

"Seguramente iré por el sur y por el norte de Europa. La verdad es que no tengo nada cerrado. De hecho, lo primero que voy a hacer es irme con dos amigos que me vienen a recoger a casa y se me llevan tres días a un sitio que no me quieren decir. Solo me han dicho que en la maleta tengo que llevar bikinis", dice la presentadora sobre su divertido -y misterioso- inicio de vacaciones.

Antes de decir adiós, Griso ha reflexionado sobre los cerca de veinte años que lleva trabajando ante las cámaras, y se muestra segura a la hora de afirmar que es una de las personas con más horas de televisión en directo a su espalda. Aunque a lo largo de su carrera ha pasado por varios formatos, incluido el Informativo de Antena 3, es "Espejo Público" el programa al que más tiempo ha estado ligada, un programa del que, reconoce, llegó a estar cansada.

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' Atresmedia

"En una de las ocasiones en las que renovamos sentí mucho cansancio físico y ganas de hacer otras cosas, ganas de hacer algo distinto", expone la periodista. Aun así, advierte de que queda Susanna Griso y "Espejo Público" para rato porque "este formato tiene capacidad de adaptación total" a los nuevos tiempos.

Llegado el momento de despedirse para siempre del plató en el que tantas horas ha pasado, Griso confiesa cuáles son los derroteros laborales que le gustaría tomar: "Me apetece un programa de viajes, algo más sosegado. Quiero hacer radio… yo creo que me lo he ganado".

Su gran arrepentimiento

Además, la presentadora se ha enfrentado a algunas preguntas de sus compañeros, y Mariló Montero ha recuperado una anécdota de Oprah Winfrey para interpelar a Griso. La estadounidense aseguró en una entrevista que se arrepentía de haber preguntado a Burt Reynolds si dormía con peluquín, una cuestión "inapropiada" que, curiosamente, Susanna también arrastra en su historial.

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' Atresmedia

"Me arrepiento exactamente de la misma pregunta. Prefiero no decir a quién porque ya no está con nosotros, pero le pregunté a un cantante muy famoso en España lo mismo, si dormía con peluquín. Ahora creo que estuvo fuera de lugar, porque además yo le admiraba mucho, y una vez me encontré con él y me dijo que seguía mi trabajo y me veía. Fue una pregunta totalmente innecesaria", lamenta.