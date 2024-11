Mercedes Milá regala 250 croquetas a Rafa Nadal en honor a su despedida

Rafa Nadal se despidió de las pistas para siempre el pasado miércoles 20 de noviembre. Se marchó con un sabor agridulce a raíz de la derrota de España ante Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis, pero orgulloso del importante legado que deja en la historia del deporte de nuestro país.

"Gracias a todos vosotros. Han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, en los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto, y en los malos me empujabais a seguir peleando (...) Uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar al tenis, simplemente, el cuerpo, ha llegado un momento que no quiere jugar más, con lo cual hay que aceptar la situación", dijo un emocionadísimo Nadal.

Una despedida no exenta de polémica porque muchos, incluidos su entrenador Carlos Moyà o su tío, Toni Nadal, consideran que no estuvo a la altura de una leyenda del deporte patrio e incluso la han calificado de "cutre".

Un mal sabor de boca que Mercedes Milá, fiel seguidora del extenista, quiere combatir con una buena "croquetada". La periodista ha hecho llegar a Nadal una enorme tanda de delicias de bechamel rebozadas elaboradas a partir de la receta de Remedios Pérez, una amiga muy ligada a su familia que por desgracia les dejó hace tiempo: "Ninguno de mis hermanos, sobrinos y primos entenderíamos la vida sin ella, una extremeña de Hornachos de donde salió con muy pocos años para ganar sus primeras pesetas y así ayudar a su familia que, como tantas en nuestro país, se las veían y se las deseaban para alimentar tantas bocas".

Mercedes Milá Gtres

Mercedes Milá le rinde un especial homenaje y elabora 250 croquetas con su receta para regalar a Rafa Nadal, a quien Reme idolatraba. "Esta fuente de croquetas es un regalo para Rafa Nadal en su retirada. Las ha mandado desde el otro mundo una mujer muy mayor que vivió siempre enamorada de Rafa. Ella sabe que sin croquetas (y sin su plátano) Rafa jamás hubiera llegado a convertirse en el mejor tenista del mundo. Ella llegaba a poner a Rafa por encima de sus hijos, y se ponía finales de Rafa repetidas disfrutando igual y sin darse ni cuenta. Estas 250 croquetas las ha hecho Reme y son para él", dice la periodista en sus redes sociales.

Un delicioso regalo que Nadal recibirá de buena gana, especialmente ahora que se ha retirado y que mantener la línea se ha convertido en una preocupación menor para él. Es el momento de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como una gran fuente de 250 croquetas.