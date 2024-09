Michelle Jiménez, de tres centros de acogida a Miss Universo

Michelle Jiménez, de 21 años, ha pasado de una infancia de violencia y centros de acogida a alzarse con la preciada corona de Miss Universo España 2024 en la gala que se celebró la semana pasada en la localidad tinerfeña de Guía de Isora. Representante de Baleares, quedaba por encima de la representante de Comunidad Valenciana, Paula Pérez y la andaluza Ana Rosa Rodríguez. La joven ha aprovechado para recordar los seis años que pasó en tres centros de menores, entre los 12 y los 18 años, y cómo la marcaron de manera "muy positiva".

Esta experiencia vital le ha permitido cumplir su "sueño" y también le ha dotado de sensibilidad para luchar por el cuidado de la infancia. En este sentido, pone de relieve que la ley española de protección a la infancia "ampara" a los niños y niñas tutelados.

"Tenemos una ley de protección del menor aquí en España que los ampara y vela por ellos. A mí me ha marcado de una forma muy positiva, ya que al final he podido realizar mis estudios a través de ellos, he podido conocer gente maravillosa, me he sentido muy querida", ha destacado Jiménez en una entrevista con Europa Press.

La joven tomó la decisión de irse a un centro de menores cuando tenía 12 años porque el entorno en su casa no era bueno para su desarrollo y hasta los 18 años estuvo hasta en tres centros de menores distintos. "Soy la mujer que soy hoy porque estuve ahí. Seguramente, si hubiera tenido otro tipo de vida, no habría podido llegar a cumplir mi sueño", ha remarcado.

Antes de ganar el certamen, Jiménez se ganó la vida como modelo y como camarera en cafeterías y restaurantes. Los ahorros le permitieron salir adelante al alcanzar la mayoría de edad, un momento complicado para los menores tutelados, pues se enfrentan al reto de emanciparse sin contar con el apoyo familiar ni los recursos económicos para hacerlo. "Va a depender mucho de la situación en particular del menor, lo que decía, yo, en mi caso, pues tuve esa oportunidad de poder trabajar y ser totalmente independiente".

A pesar de su recuerdo positivo, Jiménez anima a las familias españolas a que se conviertan en familias de acogida para que los niños y niñas tutelados tengan la oportunidad de crecer en un hogar. "Siempre que sea conociendo al menor y con un proceso que no sea como de golpe, me parece bien, al final, tener una familia, tener un apoyo, me parece una cosa muy buena y muy necesaria para un menor", ha subrayado.

Su victoria ha provocado reacciones dispares en las redes sociales. Las más negativas llegan de quienes opinan que Jiménez no sería la mejor representante de España como reina de la belleza por sus orígenes o su color de piel. La modelo reconoce que, al principio, "en cierta forma" le "afectaron un poco", pero ha entendido que tiene que hacer caso omiso de los comentarios.

"He aprendido a lidiar con eso y a entender que al final hay mucha gente aburrida, hay mucha gente que no está haciendo nada y entonces, pues supongo que lo mejor que tienen para hacer es criticar a otra persona que realmente no está haciendo nada malo".

También en "Espejo público" Jiménez, opinó cuando le preguntó Susanna Griso: "Al final siempre hay alguien que te va a criticar por lo que sea, hubiese ganado yo u otra la hubieran criticado", apuntaba.. "Sí que es verdad que tuvimos el ejemplo en Athenea el año pasado, y recibió muchísimas críticas porque era una mujer negra. Conmigo, además, fue el tema de los tatuajes".

La joven, que nació y ha crecido en Barcelona, se presentó al concurso en Cataluña pero, al no ganarlo, le dieron la oportunidad de representar a las Islas Baleares en el certamen nacional. Asegura que se siente "súper emocionada" por haber ganado el concurso y que sus nueve hermanos pequeños han recibido la noticia con mucha alegría. "Están súper contentos y orgullosos".