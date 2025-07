Tamara: "Me separé, pero vivimos juntos"

Ha pasado año y medio. Hoy, mientras Tamara (Sevilla, 1984) nos habla de su nuevo single, «Un paso más» –uno de los temas de su disco «25 años de corazón»– hallamos a una mujer fuerte como un roble con hoja de ruta para una década. Rotunda y valiente, despacha con la misma naturalidad su devoción por Luis Miguel, el juicio que le ha ganado a su ex mánager o la separación del padre de sus cuatro hijos, que adora. Más Tamara que nunca.

En «Un paso más» canta que «nace una nueva Tamara». ¿Qué nos quiere contar esa mujer?

La letra te lo dice todo, quiero amar intensamente, quiero disfrutar del día a día, adoro mi trabajo y el pilar más importante que son mis hijos. Verlos crecer, la mayor cumple 19, y los otros tienen 16, 13 y 10 años. Ahora me he vuelto a vivir a Sevilla, así que imagínate el cambio.

Este tema forma parte del disco «25 años de corazón», que verá la luz en 2026. ¿Es un disco recopilatorio?

En un disco donde va a haber temas de versión y bastantes temas nuevos. Lo terminaremos el 14 de febrero del año que viene y haremos una playlist.

Su promoción coincide con la noticia de que ha ganado el juicio a su exmánager, que le reclamaba 20.000 euros…

Él iba diciendo que era mánager, pero la palabra le queda grande. Ahora estoy con otra representante, que es un encanto de persona. Ellos pueden recurrir pero lo tienen complicado.

Empezó en esto con once años y jamás quiso utilizar el comodín de ser la nieta del gran cantante salmantino Rafael Farina. ¿Por qué?

En mi casa cada artista es muy personal, una cosa es estar orgullosa de donde vengo, pero soy Tamara. También, mi abuela era Fernanda Romero, una de las grandes artistas de este país, yo me decanté por otro estilo porque me nacía.

Esa niña que conquistó «Menudas estrellas» tuvo una infancia distinta. ¿Hasta qué punto le ha dejado poso?

Mi infancia fue feliz, lo único que me salté una etapa, la adolescencia, me tuve que hacer mayor más deprisa. He vivido la vida muy intensamente. Soy Cáncer de signo del Zodiaco y tengo un carácter tranquilo, pero cuidado con esas pinzas y somos como robles. Lo que queremos lo conseguimos porque tenemos mucha paciencia.

Y llega su 40 cumpleaños y decide dar un giro a su vida... ¿Qué ocurrió?

Que quería que volviese Tamara y ha vuelto más fuerte que nunca. Quería volver a ser yo. Estoy contenta.

Este nuevo cumpleaños del pasado 27 de junio. ¿También ha habido tsunami?

Ya está la cosa tranquila, lo hice el año pasado y sé lo que quiero de aquí a diez años, tanto en mi trabajo como en lo personal.

Ha cantado con Juan Gabriel, con los Panchos, ahora está de gira con Francisco… ¿Le falta alguien?

He cantado con muchos más. Con Cristian Castro y con los más grande de Latinoamericana… Mi referente musical siempre ha sido Luis Miguel y tengo mi foto con él enmarcada.

He leído que antes de dar entrevistas deja la compra hecha para la semana…

Si tengo un par de horas al mediodía, llamo a la empleada interna que trabaja en casa, le preguntó qué hace falta y lo pedimos todo online. Cuando mis hijos eran más pequeños era más duro conciliar. Ahora están acostumbrados a que mamá trabaja fuera.

Ha confesado su depresión, su separación y que uno de sus hijos sufre un leve autismo. ¿Por qué es un libro abierto?

Quiero dejar muy claro que ser artista no es ser una «superwoman». Cuando cuento públicamente mi separación, yo ya llevo año y medio separada, ya he pasado el duelo, y ahora, seguimos viviendo juntos. Una separación no es un drama. Hemos escogido caminos diferentes, pero es un gran papá. Sobre mi hijo, hace una vida normal, habla por los codos y es tremendo… Y de la depresión digo que si te empeñas sales, con ayuda de la familia y de profesionales. Lo único que quiero es dejarme querer.