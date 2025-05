Michelle Obama, rotunda sobre su matrimonio con Barack: "Él es mi hombre"

Desde que le tomó el gusto a los podcasts, Migchelle Obama, de 61 años, no ha dejado de estar en el ojo del huracán por su modo de hablar de su matrimonio con Barack Obama. "Están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento. Estamos viviendo tiempos realmente complicados y confusos y, además, la gente está tratando de hacer malabarismos con la vida familiar, la dinámica laboral, las relaciones, los padres ancianos y demás", explicaba en su cuenta de Instagram en marzo cuando presentó su propio podcast, IMO (acrónimo de In My Opinion).

Es un espacio que presenta junto a su hermano Craig Robinson, un año mayor. "Ahora, Craig es una de las personas a las que acudo cada vez que tengo algo en mi mente. Él siempre tiene la perspicacia, la sabiduría y el humor para ayudarme a superar cualquier cosa", señaló. El anunció llegó en medio de los rumores de divorcio después de 32 años de matrimonio. Desde entonces, la exprimera dama ha hablado de sus crisis personales y de pareja y de la gestión de las relaciones, entre otras cosas. Siempre desde una posición relajada e incluso con humor.

Con luz propia

Este no es el primer proyecto de estas características que lanza la ex primera dama. En 2024, después de cerrar un acuerdo de producción multianual entre Audible y Higher Ground, lanzó Michelle Obama: The Light Podcast, un podcast original de Audible basado en su libro "Con luz propia. Vencer en tiempos de incertidumbre", en el que también charlaba con amigos como los presentadores Ellen DeGeneres, Conan O’Brien y Oprah Winfrey.

Former First Lady Michelle Obama speaks on the second night of the DNC convention. at the United Center in Chicago Laura Brett / Zuma Press / Conta

Este mes de mayo, sin embargo, ha escogido el podcast del británico Steven Bartlett, The Diary Of a CEO, al que ha acudido como invitada, para aclarar la verdad de su matrimonio con Barack y poner los puntos sobre las íes en todos los rumores de divorcio que se vienen repitiendo desde hace meses, rumores que se vieron reforzados por su ausencia en eventos públicos a los que acudió su marido en solitario.

El 14 de febrero, en Instagram, el expresidente estadounidense hizo una hermosa declaración de amor a su esposa por el Día de San Valentín. Michelle, por su parte, rompió su silencio sobre el tema el 9 de abril en el podcast de Sophia Bush. Y, una vez más, el 1 de mayo reaccionó a las especulaciones sobre su separación. "Hay tantas razones naturales por las que el matrimonio, la infertilidad y la maternidad dificultan las cosas", recordó la madre de Sasha y Malia, quienes se sometieron a una fertilización in vitro y sufrieron un aborto espontáneo.

Sin intención de edulcorar la realidad, se dirigió a los oyentes que pudiesen estar pasando por lo mismo: "Intento decirles a las parejas: claro que es difícil. Escuchen lo que dije: si tienen problemas en su matrimonio, no son ustedes. Así es el proceso del matrimonio. Simplemente es difícil".

"Hay que buscar ayuda"

Michelle piensa que las parejas "se rinden demasiado rápido" ante el mínimo contratiempo. "Si no buscas ayuda, si no hablas de ello, si no vas a terapia, si no entiendes cómo evolucionan las cosas... ¿Cómo puedes encontrar puntos en común con tu pareja?".

Michelle Obama: «A veces no me siento querida por Barack» larazon

Michelle aclaro que "también es difícil" para ella y su esposo, pero, aunque tuviese la oportunidad, no cambiaría en absoluto su situación sentimental. "Es, como dicen los jóvenes, mi hombre", añadió con ternura. "Lo mejor de mi esposo y de nuestro matrimonio es que ninguno de los dos nos rendimos nunca, porque no está en nuestra naturaleza", dijo.

Añadió que si no asistía a ciertos eventos con su esposo era simplemente porque tenía otras cosas que hacer, no porque "su matrimonio se estuviera desmoronando", como algunos han pensado.