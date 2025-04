Miriam Saavedra, atropellada por una furgoneta: en silla de ruedas tras cinco fracturas

La preocupación en el entorno de Miriam Saavedra por ella ahora es evidente. La que fuese novia de Carlos Lozano y una auténtica revolución televisiva hace unos años en los platós y realities de Telecinco, ha sufrido un atropello. La que se autodenominó como ‘princesa inca’ en ‘GH Vip 6’, el cual ganó, fue arrollada por una furgoneta mientras paseaba por las calles de Madrid. Ahora está lidiando con las secuelas de su accidente, reflexionando sobre cómo ha estado a punto de perder la vida en un segundo.

La joven peruana ha sido atropellada, como así ha alertado a sus seguidores de redes sociales. Unas imágenes de ella en plena recuperación desde su domicilio dejan constancia de lo sucedido. Ante su horda de fans de Instagram, detalla cómo no puede caminar con normalidad, que necesita unas muletas para ayudarse en la tarea, aunque la mayor parte del tiempo debe permanecer en cama por culpa de los dolores y la fuerte medicación. No es para menos, pues en su diagnóstico se subrayan cinco fracturas en la pelvis.

Así cuenta Miriam Saavedra su atropello

“Me siento demasiado agradecida de poder salvarme y estar viva”, destaca la televisiva, después de poder contar su experiencia tras haber sido arrollada por un vehículo. A punto ha estado de no hacerlo y por ello da gracias infinitas, aunque aún tiene el susto en el cuerpo, además de las lesiones que su encontronazo le ha dejado: “Peso 42 kilos y realmente esa furgoneta pudo aplastarme por completo. No quiero imaginar nada peor, simplemente estar centrada en mi recuperación”, desvelaba ante sus seguidores de redes sociales.

“He estado publicando momentos de mi recuperación en mejores amigos, pero meditándolo he dicho, vosotros sois mi familia, gracias por estar aquí conmigo”, explica Miriam Saavedra por qué al final ha decidido dar a conocer su accidente al público, así como el tedioso proceso de sanación de sus heridas. “Voy a compartirles este momento muy duro, pero a la vez que me llena de fortaleza, porque, aunque me haya dejado en cama de momento, estoy viva y no sabéis lo que valoro tanto el poder respirar, oler y sentir. Dios tiene un propósito para nosotros, por favor, no lo olvidéis, os quiero mucho”, destacaba la lección aprendida.

Por fortuna, más allá de su familia virtual en redes sociales, Miriam Saavedra no está sola. Inestimable le está siendo ahora la ayuda de su pareja, quien se ha volcado con sus cuidados: “Este atropello que he tenido me ha dado una lección muy grande del amor verdadero y a valorar cada segundo de mi vida en todo el sentido. Todo puede cambiar en un segundo, pude no estar aquí para contarlo y no sabéis lo agradecida que estoy con Dios de poder estar viva”, resuelve, a la vez que se lamenta de que “tengo cinco fracturas en la pelvis, tengo mucha fe de que iré recuperándome poco a poco”.