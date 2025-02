Miriam Saavedra revela desde cuándo conoce a Montoya

La octava edición de "La Isla de las Tentaciones" nos está dejando muchos momentos increíbles y, por encima de todos, un concursante que ha conseguido una fama internacional: Montoya. Algunas de sus intervenciones en el programa se han convertido en vídeos virales que han recorrido los dispositivos electrónicos de muchas personas en el mundo.

De hecho, sus diferentes reacciones a los vídeos de las infidelidades de Anita con Manuel González le han convertido en la gran estrella de esta edición. El momento más icónico, y que ha dado la vuelta al mundo, ha sido su carrera por la playa, perseguido por Sandra Barneda, para discutir con su novia por sus acciones. Ahora, otra protagonista de este tipo de programas ha hablado sobre su vínculo con Montoya.

Miriam Saavedra conoce a Montoya

Estamos hablando, nada más y nada menos, que de una exconcursante de "Supervivientes" y ganadora de la sexta edición de "GH VIP": Miriam Saavedra. Durante su visita al programa "En blau", ha desvelado que conoce a Montoya "desde antes de su salto a la fama". De hecho, explica: "Era novio de una amiga mía antes de iniciar su relación con Anita".

Además, al ser preguntada sobre si le gustaba la nueva estrella de "La Isla de las Tentaciones", Saavedra responde: "No es mi tipo y no tendría un romance con él aunque no estuviera enamorada de mi novio". Según la publicación de Telecinco, actualmente mantiene una relación "con un joven anónimo que trabaja en Alemania y con el que lleva ya dos años".

¿Han mantenido una conversación?

A pesar de esta respuesta, el presentador no dudó en intentar sacar alguna información más al respecto. De hecho, le dejó caer la siguiente frase: "Pero tú has tenido también una conversación con Montoya...". Algo que no sentó muy bien a Miriam Saavedra y respondió de manera tajante: "No, no, jamás. A mí me entran muchos mensajes de chicos por Instagram, que te escriben o te siguen y quieren que tú le sigas".

En la misma línea, y tras la insistencia, volvió a negar haber escrito a Montoya o que él tuviese la intención de ligar con ella: "No, también puede ser que su intención fuera conocer a gente y hay gente que te sigue porque le caes bien en un programa y luego como tú no le sigues, te dejan de seguir, a mí me pasa muchísimo". Por último, quiso alabar su participación en "La Isla de las Tentaciones 8": "Me parece que está haciendo un buen concurso".