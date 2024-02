El mítico grupo “Los diablos” conmemora el medio siglo de su icónico tema "Un rayo de sol": “Ahora hay artistas que estropean la música"

Cincuenta y cinco años después Del éxito rotundo de su canción "Un rayo de sol" el mítico grupo musical "Los diablos" conmemora la efemérides con un concierto solidario y una gira por España. Es su cantante solista, Agustín Ramírez, quien nos cuenta, orgulloso, que "en todos los cruceros no hay un grupo que no cante nuestro tema. En cuanto empieza a sonar todo el mundo lo reconoce".

¿Y qué tiene de especial para que guste tanto?

Su espontaneidad, alegría, enganche y que es un canto a la vida. Vamos a disfrutar de un día mágico en el homenaje de junio, que presentará Justo Molinero en la sala "Luz de gas".

Tiene setenta y cinco años y lleva cantando desde los diez.

Si, mi amigo Quique Marín y yo fundamos el dúo "Los diablillos del rock", y con el paso del tiempo se unieron otros componentes, Amado Jaén y Emilio Sancho y nacieron "Los diablos". Hace más de cincuenta y cinco años de aquello.

¿Y no le falla la voz?

Afortunadamente, no, vamos camino de parecernos a los "Rolling Stones" en longevidad, ja, ja, ja. Me cuido mucho y estoy muy bien de garganta.

A qué otros grupos admira?

A "Los mustang", "Los sirex", "Los pekenikes", "Los brincos". Todos los de nuestra época de los setenta. Y soy un enamorado de Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias.

¿Se considera un buen cantante?

Pues no, y lo justifico con un no soy capaz de cantar temas de otros y me circunscribo a las nuestras, temas desenfadados que puede entonar todo el mundo.

Ahora hay en el mercado artistas que estropean la música.

Efectivamente. Algunos no saben ni entrar en condiciones ni al principio de una canción. Desgraciadamente, con las buenas técnicas de sonido, cualquiera puede lanzarse al mundo de la música.

¿De qué otras de sus canciones está más orgulloso?

Por ejemplo, "Oh, oh, July" arrasa más que "Un rayo de sol". Es increíble. Y también funciona estupendamente "Acalorado". Son canciones que hacen felices a quienes las escuchan, es el mejor premio.