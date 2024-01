El mote que Alejandra Rubio le dedica a su madre traspasa la competencia entre cadenas

No cabe duda de que con cada aparición de Alejandra Rubio en la pequeña pantalla se muestra un poquito de su ingenio y espontaneidad. Después de haber colaborado para varios programas que se centran en la crónica social, la hija de Terelu se está creando un nombre como colaboradora, algo que no sorprende viniendo de una familia de estrellas de la televisión como lo ha sido su madre y su tía o la gran María Teresa Campos.

En esta ocasión Alejandra ha dejado caer un nuevo apodo con el que habría designado a su madre tras su paso por el programa “Bake Off: Famosos al horno”. Y es que aunque las dos están actualmente trabajando para distintas cadenas, eso no hace que duden en mostrar públicamente su apoyo en redes sociales.

Este lunes, Terelu Campos ha querido compartir con sus seguidores un trocito de lo que pueden ver en el segundo programa del nuevo reality de RTVE, en el que los famosos se ponen manos a la obra a preparar diversos postres y “madre mía nos pasa de todo”, acompañaba la televisiva a las imágenes que había compartido de su paso por el programa. Pero la cosa no queda ahí, y lo que más ha llamado la atención a sus seguidores es lo que su hija le ha dedicado en la sección de comentarios: “Pasterelu”, este ha sido el mote que Alejandra Rubio le ha puesto a su madre.

Después de unas atípicas Navidades sin María Teresa, la familia Campos parece estar cogiendo un buen ritmo laboral alejada de las polémicas y el foco mediático. Aunque hace unos días surgieron algunos rumores que vaticinaban un nuevo cisma entre la familia Campos, debido a la decisión de hablar públicamente de cómo están llevando el duelo de la que fue la matriarca de la familia. Alejandra prefiere mantenerse al margen y no dar exclusivas de ellas, pero no reprocha a su tía o a su madre que tome una decisión distinta. Fue ella misma la pasada semana quien quiso dejarlo bien claro asegurando que “todo bien, de verdad, no saquéis de donde no hay”, respondía a los medios que la esperaban a la salida de Mediaset.