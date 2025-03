Muere el esposo de Dolly Parton, el hombre que inspiró "Jolene"

Carl Dean, el discreto esposo que acompañó a Dolly Parton por más de seis décadas e inspiró su éxito "Jolene", falleció ayer, 3 de febrero, a los 82 años. Según un comunicado proporcionado a The Associated Press por el representante de la artista, Dean murió en Nashville, Tennessee y será enterrado en una ceremonia privada a la que asistirá su familia inmediata.

"Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y simpatía", escribió Parton en el citado comunicado.

La familia ha pedido respeto a su privacidad en estos duros momentos y no ha trascendido la causa del deceso.

Partonconoció a Dean, a los 18 años, a las puertas de la lavandería Wishy Washy, el día que se mudó a Nashville. "Me sorprendió y me encantó que mientras me hablaba, me mirara a la cara (algo raro para mí)", describió Parton sobre ese encuentro. "Parecía estar genuinamente interesado en descubrir quién era yo y de lo que me trataba yo".

La pareja se casó dos años después, el 30 de mayo de 1966, en una pequeña ceremonia en Ringgold, Georgia.

Dean era un hombre de negocios, propietario de una empresa de pavimentación en Nashville. Sus padres, Virginia "Ginny" Bates Dean y Edgar "Ed" Henry Dean, tuvieron tres hijos.

Parton y Dean mantuvieron una estricta privacidad en torno a su relación que duró décadas. Según reveló Parton a The Associated Press en 1984: "Mucha gente dice que no hay Carl Dean, que es solo alguien que inventé para mantener a otras personas alejadas de mí".