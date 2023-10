Dolly Parton: "Sé cómo alejar a los hombres y largarme"

"He estado agradecida por todo lo bueno que me ha sucedido", afirma la cantante Dolly Parton en una sincera entrevista concedida a The Guardian. "Dios siempre me ha bendecido, me ha rodeado de buena gente. Rezo para que todos los días Dios traiga todas las cosas correctas, todas las personas correctas a mi vida".

Con un álbum con dos docenas de íconos del rock, Dolly Parton está alcanzando nuevas alturas. "Grabar estas canciones de rock clásico (la lista de reproducción está inspirada en gran medida en las favoritas del esposo de Parton durante casi 50 años, Carl, "un verdadero fanático del rock'n'roll") ha sido un gran problema para mí y me sentí muy responsable. No quería mutilarlos y me esforcé mucho en cantarlos bien y ser lo más fiel posible a la forma, pero con mi voz", destaca sobre su nuevo trabajo discográfico.

La artista icono de Nashville Dolly Parton Wade Payne Wade Payne/Invision/AP

Además del álbum, Parton está lanzando un nuevo libro, Behind the Seams: My Life in Rhinestones, que documenta su vida y su carrera. Un libro que habla sobre los vestidos que usaba cuando era niña, cosidos por su madre, y también de los trajes escénicos más lujosos. "He estado en esto durante tanto tiempo que he usado algunas de las cosas más extrañas; mis peinados siempre han sido tan llamativos. En el momento en que crees que te ves bien, luego lo recuerdas y piensas, ¿en qué estaba pensando?".

Su abuelo, un predicador, y su padre, un aparcero, odiaban su forma de vestir; su abuelo incluso la maltrataba físicamente. "Estaba dispuesta a pagar por ello", dice. "Soy muy sensible, no me gustaba que me disciplinaran; me dolía mucho que me regañaran, me azotaran o lo que fuera. Pero a veces existe esa parte de ti que está dispuesta, si quieres algo lo suficientemente fuerte, a hacerlo". Escribió una canción años después, dice, The Sacrifice, en su álbum Better Day de 2011, "y en cierto modo lo resume todo. Dice: "Iba a ser rico sin importar cuánto costara / E iba a ganar sin importar cuánto perdiera / A lo largo de los años he mantenido la vista en el premio / Y preguntas si vale la pena". "Para mí si merece la pena el sacrificio", asegura la cantante.

Dolly Parton larazon AP

"Siempre he sido fiel a mí misma", dice. "Eso era lo que mi mamá siempre decía: sé sincero contigo mismo. Le doy mucha importancia a eso. Todo lo que hago, ya sea mi personalidad, cómo me conduzco y mis negocios, o lo que sea, si lo hago a mi manera, de acuerdo con lo que entiendo y creo, hay una fortaleza en eso. Puedes pensar: 'Puedo soportar esto, puedo vivir según esto'”, afirma la artista que reconoce también que le importaba lo que la gente pensaba de ella pero que no le impedía ser ella misma.

Parton reflexiona sobre la música, que sentía como "una vocación". Reconoce que tenía la creatividad y la espiritualidad de su madre, aunque heredó la ética de trabajo y la mentalidad empresarial de su padre. "Me gusta pensar que saqué lo mejor de mi papá y mi mamá. Me ha mantenido como mujer de negocios, sabiendo lo que tengo que hacer, no sólo salir y cantar". El imperio Parton, valorado en más de 500 millones de dólares, incluye un parque temático, Dollywood, y su contribución al mundo ha sido inmensa. Calcula que ha escrito 3.000 canciones, de las cuales alrededor de 1.000 han sido grabadas y publicadas (algunas por otros artistas), y su filantropía es mundialmente famosa: ha donado más de 100 millones de libros a niños a través de su programa de alfabetización, y en 2020 contribuyó con 1 millón de dólares para impulsar el desarrollo de una vacuna Covid.

Es posible que Parton haya dejado de hacer giras, pero su carga de trabajo no ha disminuido. Ella escribe canciones, dice, todo el tiempo, "y he estado escribiendo desde que tenía siete años. Siempre tengo algo a mano sobre lo que escribir (papeles de chicle, servilletas en un restaurante). Nunca sé cuándo se me ocurrirá una idea y no me gusta perderlas porque normalmente no vuelven. Estoy seguro de que he perdido muchas ideas geniales porque no tenía lápiz ni papel".

Sobre si se ha sentido acosada o agredida sexualmente alguna ve, afirma que "siempre supe cómo poner a un hombre en su lugar sin hacerlo sentir mal. Si a veces eso no funciona, también soy fuerte como niño: sé cómo empujarte y alejarme de ti".