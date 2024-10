Muere el padre de Bertín Osborne a los 96 años: así fue su complicada relación familiar

Durísimos momentos para Bertín Osborne. Su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, falleció el pasado viernes 18 de octubre a los 96 años, tal y como recoge el portal “El Debate”. La familia ha querido lidiar con su dolor en la más estricta intimidad y se despidieron de él sin que trascendiera a la prensa en el madrileño tanatorio de la Paz, donde sus restos mortales fueron incinerados. Hasta allí se trasladaron sus familiares y seres queridos, pero de momento no ha trascendido ningún documento gráfico relativo al último adiós.

Conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas, se mantenía alejado desde hace años de la opinión pública y disfrutando de una vida tranquila pese a la ausencia de su mujer y madre de Bertín Osborne, María Teresa Osborne y Marenco, que falleció en 1991. Un pesar que acompañó al don Enrique Ortiz hasta el final de sus días.

Pese a su avanzada edad, su muerte ha pillado de sorpresa a toda la familia. De hecho, Eugenia Osborne se encontraba en Boston en el momento del fallecimiento, un viaje que no ha podido interrumpir y por el que ha tenido que despedirse de su abuelo a más de 5.400 kilómetros de distancia.

Se desconoce si don Enrique padecía algún problema de salud, y lo último que se publicó en este sentido fue que a finales de 2023 tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital a consecuencia de una mala reacción a una medicación. Sin embargo, fue dado de alta pocas horas después. En esos momentos estuvo acompañado de sus hijos, Bertín y sus tres hermanas: María Teresa, Marta y María de la Luz, demostrando lo unidos que estaban al hombre que les dio la vida.

Bertín Osborne en diciembre de 2023 Gtres

Al parecer, don Enrique Ortiz tenía pareja, algo que el propio Bertín Osborne confesó varios meses atrás: “Mi padre tiene más años que un bosque, pero sigue igual de cachondo, tiene una novia… El otro día lo llamo y le digo si nos vamos a comer, y me responde: 'Es que hoy no puedo… Es que he conocido a alguien'”.

Bertín Osborne y su padre por fin consiguieron entenderse tras años de complicada relación. Estuvieron muy distanciados, hasta el punto de que don Enrique Ortiz no acudió a la boda del cantante con su primera esposa, Sandra Domecq. El tiempo consiguió que los dos limaran asperezas y lograron acercar posturas, recuperando un vínculo que ahora la muerte les ha arrebatado.