Carmen Lomana insinúa que Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén que abortara: "Hay que tener cabeza"

Bertín Osborne ha estado en el punto de mira desde que se dio a conocer que tendría un bebé con Gabriela Guillén, la joven con la que mantenía una relación más pasional que sentimental. El cantante se echó encima a los leones cuando, ni corto ni perezoso, aseguró orgulloso en la revista “¡Hola!” que no ejercería de padre con la criatura más allá de sus obligaciones económicas. Unas declaraciones que escandalizaron a buena parte de la opinión pública, incluida Carmen Lomana, una de las que más críticas se ha mostrado con él desde que se desencadenó la controversia.

Le ha costado incluso la buena relación que mantenían y la socialité ha indicado en varias ocasiones que desde entonces Osborne le retira el saludo. En una nueva intervención en el pódcast “Poco se habla” de Ana Birto y Xuso Jones, Lomana ha vuelto a cuestionar a Bertín por cómo gestionó el asunto y ha insinuado incluso que pidió a Guillén que interrumpiera el embarazo, algo que bajo el punto de vista de la colaboradora no hubiera hecho si la mujer hubiera sido “de otra clase social”.

“Con Bertín he tenido otra movida que no veas. Un señor de 69 años que sale con una chica de 30 tiene que tener suficiente cabeza para no dejarla embarazada”, comienza diciendo Lomana, que pone el foco también en la dualidad de Osborne y sus ideas: “Por un lado soy muy de derechas, muy santo y muy no sé qué, pero ahora vete a abortar, porque además no eres de mi clase social. A una niña de su clase social no le haría eso, te lo aseguro”.

Carmen Lomana recalca que ha querido “mucho” a Bertín, pero como mujer se siente en la obligación de posicionarse junto a Gabriela Guillén porque considera que ha sido tratada de forma injusta: “Tengo que solidarizarme con alguien que le ha pasado esto”.

Además, por más que se ha cuestionado la paternidad de Bertín sobre el bebé de Gabriela Guillén, Lomana indica que “el niño creo que se parece una barbaridad a él. Yo eso ya lo sabía porque un día le vi el cogote y era rubio”.

Un posicionamiento muy claro que a Lomana le ha costado su amistad con Bertín Osborne: “Le he ido a saludar y me ha dicho ‘contigo no hablo’. Le he dicho que yo con él, a pesar de todo lo que ha dicho y ha hecho, sí hablo, y por eso fui a saludarle”.