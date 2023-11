Nagore Robles, pese al “dolor insoportable”, cancela su operación de espalda a última hora

Nagore Robles no está atravesando un buen momento personal y es que los dolores no le dejan vivir. A pesar de ser una de las concursantes de reality más polémicas y tener el record del porcentaje más alto para expulsar a alguien de un concurso, la también presentadora ha sabido meterse al público en el bolsillo. Y es que su personalidad ha ayudado al trasvase de espectadores de la pequeña pantalla a su perfil de Instagram, donde hoy se han topado con una preocupante publicación. La influencer, que atesora más de un millón y medio de seguidores, ha informado de su revés médico que le ha obligado a parar su vida por completo.

“Me gustaría contar cómo me encuentro últimamente. Ha sido un mes largo y muy complicado. Soy una mujer activa, deportista, positiva, a la que le gusta bailar, hacer excursiones con Nash y que no se imaginaba por nada del mundo tener que parar por un dolor insoportable”, comenzaba a detallar cómo se le ha complicado el panorama a Nagore Robles, que se mostraba al natural con indumentaria confortable. Y es que sobre la mesa tenía planteada una complicada operación de espalda para paliar los fuertes dolores con los que convive, pero las cosas se han complicado y no podrá ser.

“Llevo meses sufriendo de molestias en la espalda y cada vez son más fuertes y frecuentes. Decidí acudir a un equipo de neurocirugía que me dieran respuestas, pero lejos de tranquilizarme, me puso sobre la mesa una operación que consistía prácticamente en atornillarme la espalda. Esta noticia me bloqueó y me provocó una ansiedad diaria que jamás había tenido en mi vida”, continúa alertando la exnovia de Sandra Barneda en su último post, acrecentando la preocupación reinante entre su horda de fans.

La idea de pasar por quirófano le ha traumatizado y le ha llenado la mente de miedos y fantasmas futuros. De ahí que haya decidido buscar una segunda opinión profesional para su caso, lo que al final ha puesto freno a su arriesgada cirugía: “Acudí a varios profesionales que me aportaran distintas alternativas y todos coincidieron en que quizás debería probar otras opciones antes que una cirugía. Así que la semana pasada me hice una infiltración en el nervio que mejorará mi calidad de vida, pero cada día tengo dolores fortísimos que me hacen seguir con medicamentos para poder soportarlos”, reconoce angustiada por lo sufrido.

La cancelación de la operación de espalda de Nagore Robles no podría haber sido más de última hora y es que la fecha de la intervención ya ha vencido. Su intención es probar suerte con las infiltraciones, algo que podrá comprobar los próximos días: “Ayer era la fecha de la cirugía y decidió aplazarla para ver la mejoría de la infiltración. Solo espero que en los próximos días mi espalda me permita regresar a mi rutina y, sobre todo, a mi vida que tanto echo de menos. Ojalá logre evitar la operación, aunque ahora mismo lo veo complicado. El tiempo y mi salud hablarán. Gracias por vuestros mensajes de cariño y preocupación”, se despedía, a sabiendas de que su post recibiría mucho amor por parte de sus seguidores. No se equivocaba.