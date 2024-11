DJ Nano: "He tenido momentos de colapso. Cuando nació mi hijo, no me apetecía irme un mes fuera"

Es uno de los DJ más relevantes de la música electrónica a nivel nacional e internacional, y desde hace más de treinta años pone a bailar a millones de personas de todo el mundo en los festivales más importantes. José Luis Garaña de los Cobos, más conocido como DJ Nano, también hizo sus pinitos en el mundo de la literatura en 2021, cuando publicó sus primeras memorias, «Al otro lado de la cabina» (Libros Cúpula). Ahora, repite con el mismo sello y se atreve con «Tokyo Madness», un cómic protagonizado por él mismo que narra cómo debe enfrentarse a un grupo de alienígenas para salvar a la Tierra utilizando su talento sobre la cabina como arma.

Creo que es el primer DJ del mundo con su propio cómic. ¿De dónde sale esta idea?

La verdad es que es una idea original y muy divertida. Con Planeta ya he trabajado con mi autobiografía y salimos muy contentos, y además tuvo buena acogida entre el público. Cuando recibí la llamada de ellos para decirme que habían pensando en otro libro les dije que de momento no tenía nada más que contar, pero me comentaron que era algo diferente, una novela gráfica, que es un género que me encanta, así que me lancé.

¿Cuál ha sido su nivel de implicación? ¿Se ha atrevido a dibujar?

Qué va, yo dibujo fatal. Además Planeta cuenta con la gente de mayor talento en este campo. Yo estuve presente en las conversaciones sobre qué queríamos contar, de qué forma e incluso con qué tipo de dibujo, porque las posibilidades son infinitas. Beatriz Gutiérrez Rodríguez (ilustradora) y Rafa Jiménez (guionista), las personas con mayor talento que he visto en mi vida, captaron inmediatamente lo que yo tenía en mente. Ha sido un trabajo de dos años de muchas conversaciones, muchos bocetos y mucho intercambio de ideas hasta llegar a este resultado.

La historia es curiosa. Unos alienígenas le secuestran y se ve envuelto en una guerra intergaláctica… ¿Suele pensar en la vida extraterrestre?

La verdad es que soy muy práctico y solo creo en las cosas que veo, pero sí soy muy fantasioso, así que tenía claro que quería mezclar la realidad con la ficción. Muchos personajes que aparecen son reales, como mi hijo o parte de mi equipo; igual que situaciones de mi día a día, como mis viajes a Japón, donde tiene lugar la trama.

Antes ha mencionado sus memorias. Con 47 años, ¿no las considera un poco precoces?

Llevo casi treinta años en las cabinas, en la industria de la música, y lo que yo cuento en mi autobiografía es esa parte del crecimiento de la música electrónica, que ha pasado de ser un reducto a una rama más de la música que nada tiene que envidiar a los productos más mainstream. Es verdad que me abrí mucho en la parte emocional también, y se quedó una puerta abierta maravillosa para que cuando pasen al menos otros treinta años y tenga más cosas que contar quizás publique otra. Fue algo que llegó en un momento muy bueno para mí.

En el cómic menciona la música como elemento que le ayuda a superar obstáculos. En la vida real, ¿cuáles son esos obstáculos?

Muchísimos. Sobre todo en mi infancia y adolescencia, que no fue una época, digamos idónea, para alguien de esa edad por diferentes situaciones. La música hizo que mi vida diera un giro de 180 grados, que pusiera el foco en algo que se ha convertido no solo en mi profesión, sino en mi vida. En mí cambió de forma radical el trayecto que por entonces tenía mi vida.

¿Y se ha preguntado alguna vez que hubiera sido de usted sin la música?

Pues sí, muchas veces. Yo creo que, desde luego, me atrevo a decir casi al 99 % que habría sido una vida mucho menos feliz.

¿Es verdad eso que dicen de que trabajando de lo que le gusta no se trabaja nunca?

Bueno, depende, hay días y días. Ten en cuenta que muchas de mis actuaciones no son en los horarios más idóneos, y algunos viajes son muy breves y pienso: ‘Pues no me apetece ir a México para estar solo un día y medio’. Tiene su parte negativa, como todo, pero sería injusto quejarme. De hecho, no lo haría jamás. Trabajo de lo que fue en su día mi pasión y gracias a eso tengo una vida muy bonita, muy intensa y a veces dura, pero bonita.

¿De todos los momentos que ha vivido gracias a su carrera, con cuál se queda?

Estoy lleno de momentos buenos y no tan buenos. Sobre los buenos, he podido colaborar con grandes artistas a los que he admirado durante años, he conocido gente muy interesante y he podido visitar prácticamente todo el mundo. Le debo mucho a esta profesión.

¿Y qué hay de los malos?

He tenido momentos de colapso. En verano hago más de 85 actuaciones en solo tres meses, y llevar eso física y mentalmente, creeme que no es fácil. He llegado a pensar que no podía más, sobre todo mentalmente, porque es una agenda muy intensa. En la época en la que nació mi hijo, para mí no era lo más apetecible tener que estar fuera un mes o dos, quería estar con él.

Ha tenido un hijo, ha escrito dos libros… No sé si ha plantado un árbol pero, ¿qué le queda por hacer?

Es verdad que siempre he sido muy… movido (risas). Siempre estoy liando y generando muchas cosas, y por supuesto me queda mucho por hacer. Soy muy inquieto y me gusta materializar las cosas que me pasan por la cabeza.

¿Alguna espinita clavada a nivel personal? ¿Un viaje con su hijo o amigos que aún tenga pendiente?

Algo que yo no he podido hacer es viajar de joven o de adolescente con mis amigos. Yo no pude vivir eso porque llevo trabajando desde hace casi treinta años, y aunque no es algo que eche de menos, sí me hubiera gustado poder viajar más con mis amigos o tener una época más marchosa.

Y con todo esto que me dice que le ha dado y quitado su carrera, ¿le gustaría que su hijo siguiera sus pasos?

Me da igual. La música es una profesión muy bonita y si se quiere dedicar a esto, bienvenido sea. De momento, lo que quiero es que siga siendo un niño, que siga creciendo y descubriendo qué le gusta hacer. Lo único que yo haré será estar ahí para apoyarle.

Ha estado en Valencia, ayudando tras la DANA. ¿Con qué sensaciones regresa?

Sí, hemos estado unas dos semanas. Como a todos los voluntarios, en cuanto vi la magnitud de la tragedia me entraron muchas ganas de hacer algo y de ayudar de alguna forma. He podido aplazar cosas para irme para allá con una pala y unos amigos. Uno de ellos pudo aportar maquinaria y no dudé en subirme a la excavadora, que como siempre me han gustado los trastos con motor, tenía algunas nociones de cómo utilizarla. Hemos estado en Aldaia y muy organizados, así que venimos orgullosos de lo que hemos podido ayudar con toda la maquinaria.