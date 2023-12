DJ Nano: "La música electrónica forma parte de la vida de todo el mundo"

Una vez más, DJ Nano regresa a IFEMA de Madrid dispuesto a poner a bailar a miles de personas con su ‘Oro Viejo’, un espectáculo que viene repitiendo desde hace años pero que este año se prevé más impresionante que nunca, puesto que contará con dos escenarios y con el mayor despliegue tecnológico realizado hasta la fecha.

En este show, que tendrá lugar mañana 2 de diciembre y que se alargará durante 12 horas, el artista repasará los temas que marcaron a toda una generación y promete a sus asistentes hacerles regresar a las Navidades del 94 solo con su música.

-¿Cómo recuerda las Navidades del 94?

Siempre me han gustado mucho las Navidades. En aquel momento era estudiante y las pasaba rodeado de mi familia. Ya tenía una edad y a los Reyes Magos y Papá Noel les pedí una moto, pero nunca me la trajeron.

-¿Cuál es su ‘Oro Viejo’ más valorado?

Son 21 años haciéndolo y el más esperado siempre es el de las Navidades. Si tuviera que elegir uno de todos los que he hecho, me quedaría con la primera vez que fui a IFEMA porque fue un salto muy grande en cuanto a calidad y número de personas que asistían. Fue la primera vez que ‘Oro Viejo’ dejó de hacerse en una discoteca o un festival para ser un evento propio, con su producción, con todo el riesgo que eso entrañaba. Para mí fue muy bonito ver que tantas personas compraban una entrada para escucharme, fue uno de los días más felices de mi vida en mi profesión.

-¿Cómo se prepara para estar 12 horas pinchando sin parar?

Es una pregunta que me hace mucha gente, porque es verdad que 12 horas es mucho tiempo, pero la verdad es que no tiene mucho misterio. Me preparo mucho mental y físicamente, sobre todo físicamente porque uno va cumpliendo años y estar 12 horas saltando, animando y pinchando no es nada fácil. Gracias a Dios soy una persona que me cuido mucho y de momento lo puedo aguantar. Musicalmente no me preparo nada. ‘Oro Viejo’ es un tributo a la música electrónica a lo largo del tiempo y caben muchos discos y canciones, pero desde que empiezo hasta que acabo nunca sé qué va a sonar, cómo o cuándo.

-¿Se considera un nostáligo?

Sí, porque recordar algunos momentos del pasado y de ciertas iconografías u objetos me produce una sensación muy bonita. La nostalgia me gusta mucho, aunque sé que hay que vivir en el presente, pero me refiero a una nostalgia relativa a lo material. Me gusta ver mis vinilos o las motos de los 90, ciertas prendas de ropa… Me gusta recordar esos momentos, pero eso no significa que viva anclado en el pasado. Tanto en el trabajo como en el día a día estamos casi en el futuro, aunque en ‘Oro Viejo’ suenen canciones de otras épocas, la tecnología que utilizamos es la más vanguardista.

-¿Fueron los 90 la mejor época de la música electrónica?

Yo creo que no. La mejor época es la actual, por la razón que te decía antes de la tecnología, que hace que la calidad sea mucho mayor. Además, ahora hay muchos productores que trabajan en hacer este tipo de música, que por fin se ve como una rama musical más como podría ser el rock. En esos días se hacía música electrónica con mucha alma pero no con la calidad que ahora podemos encontrar.

-¿Cree que la música electrónica sigue estando estigmatizada por una parte de la población que la asocia a los excesos?

Todavía hay parte de la población que por su desconocimiento sí puede tener ese estigma, pero creo que es una minoría. La música electrónica ya está presente en el día a día de nuestra vida y de nuestra generación. Forma parte de la discografía de artistas como Beyoncé o Alejandro Sanz, de las bandas sonoras de las películas o los anuncios de televisión, y todo esto antes era impensable. Antes era música que estaba hecha por y para discotecas. Cuando me preguntan sobre los excesos siempre digo que el alcohol y las drogas están presentes en el ocio, y a veces ni siquiera solo en el ocio, independientemente del estilo musical que se escuche. Hay gente que lo hace y gente que no, y da igual el estilo musical que escuchen. Hace muchos años que la música electrónica no tiene nada que ver con este mundo.

-¿Es usted muy fiestero? ¿Qué le gusta hacer cuando no está pinchando?

La verdad es que no soy nada fiestero, todo lo contrario más bien. Soy muy de estar en casa, porque los DJ’s llevamos una vida muy ajetreada, de viajes, giras… Por eso, cuando no estoy trabajando, lo que más me gusta es estar en casa, con mi hijo y mi familia. Tengo unos hobbies muy normales, solo quiero descansar y estar tranquilo.

-¿Cómo puede afectar la IA a la industria de la música electrónica?

Más que afectar, yo creo que cambia las reglas del juego. La tecnología ha cambiado muchas veces las reglas del juego y hay que adaptarse a lo que viene, pero todavía desconocemos mucho sobre las posibilidades de la IA. De momento no ha cambiado nada la industria, pero no tengo una bola de cristal para saber hasta qué punto la va a cambiar. Creo que la creatividad o el alma que se pone en una composición no se va a poder imitar del todo, aunque es verdad que ahora sí estamos viendo cosas muy sorprendentes. Lo que tengo muy claro es que si cambia el panorama de la industria, nosotros nos adaptaremos y utilizaremos esas nuevas herramientas en nuestro beneficio.

-Una canción que no se canse de escuchar.

Hay muchas, de verdad. Soy un loco musical y escucho todo tipo de música. Te podría decir 1000 canciones, pero voy a decir “Take On Me” de A-ha porque por muchos motivos es especial para mí, me produce buen rollo y ganas de cantar.