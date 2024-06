La noche triunfal de Luis Miguel en Córdoba: así fue el primer concierto

La plaza de toros Los Califas en Córdoba ha sido el primer triunfo musical para Luis Miguel que tuvo un lleno total. El concierto patrocinado por el Ayuntamiento ha sido el lugar elegido por el Sol de México para inaugurar la gira española. La elección de esta ciudad como inicio de su Tour tiene que ver con el amor. Aquí nació y vivió Paloma Cuevas la primera parte de su vida hasta que se fue a estudiar a Boston. Mantiene sus amistades del colegio y muchas de ellas acudieron a escuchar al novio de la que fue y sigue siendo su amiga del alma. También quisieron estar presentes en este inicio de gira Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, que forman parte del grupo íntimo de Paloma, y Miki, al que tratan mucho antes de que comenzara el romance de valentía. No faltaron la cantante Tamara, Estrella Morente, Remedios Cervantes, el exfutbolista del Real Madrid Raúl González y su mujer Mamen, el humorista y el monologuista Miguel Lago, que no solo es un entusiasta de la música de Luis Miguel sino que ha tenido que hacer de doble con gran éxito en el programa "Tu cara me suena".

Elegir Córdoba ha sido un homenaje a la novia que ha sido fundamental en la trayectoria vital de Luis Miguel desde que decidieron unir sus vidas. Hay que aclarar que, a pesar de la "inocentada" que Luis Alfonso de Borbón dejó caer en una de las fiestas a las que acudió hace unas semanas, no se han casado en Las Vegas ni tienen intención de hacerlo por ahora. El día que lo decidan no será multitudinaria y por supuesto con la familia presente. No hay nada que esconder.

Luis Miguel durante su primer concierto de su gira española en Córdoba GTRES

El avión privado del cantante aterrizó la misma mañana del viernes en el aeropuerto cordobés. Estaba acompañado de Paloma Cuevas y sus hijas. A pie de pista le esperaban varios coches con los cristales tintados que le trasladaron hasta la plaza, donde probó sonido y supervisó la logística del concierto. El cantante es muy metódico en su vida profesional y no deja nada al azar. Tampoco hay sorpresas y, un vez que está en el escenario, no hay saludos ni interactúa con el público salvo a través de gestos de gratitud tocándose el corazón.

Un concierto de una hora y cincuenta minutos donde cantó su playlist de cuarenta temas donde no faltaron los boleros ni los mariachis. Tuvo dos cambios de vestuario. Apareció con su uniforme habitual que consiste en traje, camisa blanca y corbata para dar paso al segundo estilismo de pantalón y camisa negra. Dicen que en cada actuación pierde tres kilos. El Sol de México se acompaña de una orquesta compuesta de cuarenta y dos músicos, tres coristas más el grupo de mariachis que fue recibido con aplausos y gritos de "viva México". A lo largo del concierto fue desgranando sus temas más conocidos como "La Bikina", "Amor Amor", "La Barca", "Solamente una vez" y "Somos novios".

A las 9,30 horas, el Sol de México hizo su entrada triunfal y a partir de ese momento se volcó en una actuación a la que no se le puede poner un pero y ante un público totalmente entregado. A las once de la noche dio por terminada la gala que apasionó a sus seguidores que tararearon la mayoría de las canciones.