Norma Duval no duda en ponerse de parte de Bertín Osborne: “Se va a comportar como un caballero”

Desde que se conoció la postura de Bertín Osborne con respecto a la decisión que habría tomado sobre su paternidad los comentarios no han dejado de suceder. El pasado lunes Ana Rosa saltaba con una profunda reflexión que no dejaba en muy buen lugar al cantante. Este martes Gabriela Guillén lanzó un comunicado oficial en el que se mostraba realmente sobrepasada, pero ahora ha sido Norma Duval, íntima amiga de Bertín, quien ha roto una lanza en favor del cantante.

“Eso es una cosa muy personal, yo a Bertín le quiero mucho, es mi amigo y es un señor. Ya se verá en el futuro lo que tenga que pasar”, comenzaba relatando cuando los reporteros la interpelaban en la calle. Y es que la vedette asegura que ha estado en los últimos meses fuera de España y no ha podido estar al corriente de las últimas declaraciones de los implicados, pero afirma que “eso es una cosa muy personal. Quién somos nosotros para opinar de la vida de los demás. Cada uno lleva su vida, cada uno es muy libre de decidir lo que quiere hacer con su vida, yo a Bertín le quiero mucho y es mi amigo y siempre le voy a tener mucho cariño, siempre voy a estar de acuerdo con lo que él decida. Es una persona coherente y hará lo que él diga. Ella igual, no me meto en la vida de nadie”, concluía sobre el tema.

Norma Duval con vestido negro. Gtres

La vedette siempre ha evitado entrar en polémicas y rumores que tuvieran que ver con la vida privada de las personas; sin embargo, desde un primer momento se ha mostrado del lado del cantante de quien afirma que “Bertín es una bellísima persona, estoy segura de que se va comportar como un caballero, no tengo la menor duda y le quiero muchísimo”, pronunciaba en unas declaraciones anteriores hechas antes de que Gabriela diera a luz el pasado 31 de diciembre.

Sin embargo, este no ha sido el único frente abierto para los padres del recién nacido. Esta mañana en el comunicado que ha hecho Gabriela se ha mostrado sobrepasada por estar en el centro de la palestra mediática: “Tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre mí y llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzi a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada”, han sido las palabras en las que condenaba el acoso por parte de los medios.