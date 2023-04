El nuevo proyecto profesional de Rocío Carrasco en el mundo de la moda

Rocío Carrasco sigue de actualidad. La hija de Rocío Jurado, a pesar de estar vetada en el universo Mediaset por su nueva política, sigue inmersa en sus proyectos laborales fuera de la televisión. En esta última ocasión, la madre de Rocío Flores va a ejercer de presentadora este próximo viernes 28 de abril en el desfile del diseñador José Perea en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque. El joven y la mujer de Fidel Albiac se conocieron durante el 'Mediaset Night Fever' y parece ser que hicieron muy buenas migas, hasta tal punto, que el modisto ha querido que Rocío Carrasco sea la maestra de ceremonias de su último show.

El evento tendrá lugar en la emblemática catedral de la localidad natal de José Perea y, junto a Rocío Carrasco, actuará Anabel Dueñas, amiga y compañera de la hija del boxeador, también invitada al acontecimiento. La exconcursante de Operación Triunfo es la protagonista de la obra 'Rocío Jurado, El Musical', creada por la hija de la chipionera y ambas se encuentran en estos momentos inmersas en la gira de la representación teatral. La mujer de Fidel Albiac y la cantante se han convertido en uña y carne y el modisto no ha dudado en contar con las dos para uno de los días más importantes de su vida en su carrera profesional en el mundo de la moda. El diseñador presenta la colección 'Mi pueblo', donde expondrá algunos de sus looks más relevantes de su trayectoria.

Rocío Carrasco ya ha lucido un diseñado de José Perea durante su participación en el 'Mediaset Night Fever' y el joven homenajeó a Rocío jurado en uno de sus vestidos, algo que emocionó mucho a la madre de Rocío Flores. "Es un vestido con la cara de Rocío Jurado que yo pinté porque para mi ha sido siempre una gran inspiración para vestir, y que formó parte de la colección de SIMOV, muy importante para mi y que no quise vender en su momento", dijo el cordobés sobre el diseño que realizó sobre 'la más grande'. "Si me está bien me lo pondré, pero justo después va al museo", dijo la mujer de Fidel Albiac al ver el vestido. Desde entonces, forjaron una bonita amistad hasta el día de hoy y Rocío Carrasco no ha dudado en aceptar la proposición del modista para presentar su última colección en Hinojosa del Duque.