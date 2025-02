Nuevo revés médico a Marta Peñate impide que se quede embarazada

Marta Peñatelleva unos años luchando por cumplir su sueño de ser madre. Una tarea que sabía que sería complicado dada su situación clínica, pero que no quería dejar de experimentar. Así, se ha sometido a infinidad de pruebas y procedimientos para que su empresa sea un éxito. No quiere perder esta oportunidad y desde hace muchos años ha puesto esta condición vital sobre el tapete informativo. Lo ha vuelto a hacer, pero para anunciar que ha sufrido un nuevo revés médico que le complica las cosas.

Tony Spina y Marta Peñate Gtres

Su sueño vuelve a truncarse ante un nuevo revés de salud. Así lo ha dado a conocer la concursante de realities, que ha recibido malas noticias por parte de los profesionales en los que ha depositado todas sus esperanzas, además de su salud. El problema está en su sangre. Se le ha detectado una alteración de coagulación sanguínea, condición que no había sido apreciada en la infinidad de pruebas a las que se ha sometido todo este tiempo. “Hacía un año que no me hacía una analítica. Me las he hecho y ahora resulta que me han detectado un problema de coagulación. El año pasado no lo tenía y nada, es otro problema más que se me suma”.

Marta Peñate está desesperada, pero no quiere tirar la toalla, aunque los intentos fallidos de quedarse embarazada están minando su estado anímico. Después de incluso sufrir una pérdida ante un embarazo ectópico, sigue empeñada en ser madre y no pierde la esperanza. Así de claro lo deja al confesar con optimismo que “tengo que pincharme heparina y tomar un medicamento. Para que veáis que siempre hay un problema. En fin, al final del túnel siempre hay luz”. Y es que tiene claro que, ante cualquier dificultad, tan solo debe encontrar un nuevo atajo para cumplir su sueño de traer vida al mundo.