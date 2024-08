Marta Peñate revela una de las dudas históricas de 'Supervivientes'

Después de casi un mes de la polémica final de 'Supervivientes All Stars', Marta Peñate ha vuelto a poner en el foco mediático al programa de Telecinco. La ganadora de la última edición ha respondido a las preguntas que muchos seguidores del reality show de Mediaset se han planteado durante años. En un sincero video compartido en TikTok, la canaria ha revelado detalles sobre lo que realmente sucede detrás de las cámaras en el famoso programa de supervivencia.

Una de las preguntas más frecuentes de los seguidores es si los concursantes reciben comida a escondidas del equipo de producción. Marta fue contundente al afirmar que no es así: "Obviamente no, si no, no sería 'Supervivientes'". Con esta afirmación desmiente los rumores persistentes de que los participantes son alimentados en secreto para soportar las duras condiciones del concurso. Además, Peñate aclaró algunas curiosidades sobre la vida en los Cayos Cochinos, donde se graba el programa. Por ejemplo, explicó cómo los concursantes manejan sus necesidades fisiológicas. "Hay una letrina a un lado de la playa, cubierta por hojas de palmera", comentó, añadiendo que también recurren a "métodos más rudimentarios" cuando es necesario.

Otra cuestión interesante que abordó es la prohibición de fumar durante la estancia en la isla. Marta explicó que "los concursantes que son fumadores deben dejar el hábito una vez que llegan a Honduras", ya que está completamente prohibido durante la competencia. Esto es parte de las estrictas reglas que todos deben cumplir bajo la vigilancia constante de las cámaras, que capturan todo lo que sucede durante las 24 horas del día. Asimismo, Peñate mencionó que los participantes cuentan con la asistencia de un equipo médico y psicológico. La psicóloga del programa visita la playa todos los jueves y está disponible para cualquier necesidad emocional o mental que pueda surgir durante la competencia. Esto es crucial, dado el estrés y las dificultades a las que se enfrentan los concursantes.

Por otra parte, en cuanto a la higiene, Marta reveló que los concursantes reciben un kit básico que incluye un cepillo y pasta de dientes, un jabón, repelente de mosquitos y crema solar. A pesar de las limitaciones, tienen que ingeniárselas para mantener su higiene personal, duchándose en el mar con el jabón proporcionado. En último lugar, Marta abordó la cuestión de los concursantes con enfermedades preexistentes. Afirmó que quienes necesitan medicación específica pueden recibirla, pero ciertos medicamentos no son compatibles con las condiciones del programa, lo que puede impedir la participación de algunos famosos.