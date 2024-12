Nuria Marín se arma de valor para hablar de su guerra con María Patiño

Ya ha pasado mucho desde que en el corazón de Telecinco estallase una bomba y muchas de sus estrellas saliesen heridas de gravedad. Todo muy metafórico, claro está. Un cambio en la cúpula y el deseo de restar polémica a la parrilla de la cadena hizo que muchos de sus rostros habituales pasasen de ídolos a vetados. Nada más se supo de ellos, cayeron en el olvido, aunque sigan haciendo mucho ruido, incluso competencia, desde las cadenas rivales. Esto le pasó a Nuria Marín, quien estaba al frente de ‘Socialité’ cuando María Patiño no podía plantarse frente a la audiencia. Era la presentadora sustituta, pero también tenía sus momentos de gloria, simpatizando con el público. No obstante, lo que no ha querido hablar estos años era si hacía buenas migas con su compañera.

María Patiño y Nuria Marín Socialité

Así de claro lo ha dejado ahora Nuria Marín en el nuevo podcast de Arnau Martínez, ‘Chico de revista’, que lleva un mes en antena. Una de sus primeras invitadas ha sido la presentadora, que no ha dudado en abrirse en canal para hablar sobre cómo ha vivido su estrepitosa salida de Telecinco, cómo ve ahora ‘Socialité’ y sus malos datos de audiencia en su ausencia y, quizá lo más jugoso, cómo era su relación con María Patiño. Desde siempre se ha planteado la posibilidad de que hubiese cierta rivalidad entre ambas, especialmente cuando la sustituta cosechaba muy buenos datos de audiencia y la oficial hacía comentarios al regresar a su plató. Nunca coincidían en antena, lo que las situaba en una posición de rivales. Al menos sí de cara a la galería, algo que siempre le ha sorprendido a la propia presentadora.

“Yo nunca he vivido una guerra de nada, para nada. Es que son estas cosas de enfrentar, yo lo entiendo que es muy goloso enfrentar a la gente y más a dos presentadoras, pero la verdad es que no he vivido ninguna guerra y si la hubo no me enteré, no tuve esa sensación”, explica Nuria Marín, que dice admirar mucho a la veterana: “Nunca sentí que hubiese una guerra. A mí me hubiera gustado presentar con ella, es que es muy guay. Siempre que he coincidido con María Patiño ha ido muy bien, no puedo decir nada malo de ella”. Es aquí donde Arnau le confiesa que siempre defendió que ‘Socialité’ era el programa de ambas, aunque en el público tan solo caló la primera: “En la cabeza de todo el mundo es el programa de María Patiño, no me voy a pelear. No pasa nada. Nunca me sentí que fuera la segunda, pero me parecía cutre el hecho de decir que yo también existía. Me puse un impermeable para que no me hiciera daño, lo dejaba pasar”. Se sintió, en parte, a su sombra, pero se preocupó en hacer bien su trabajo y dejar el listón bien alto, aunque de forma colateral resultó perjudicada por la limpieza en la cadena.