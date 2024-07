Los obscenos mensajes que Escassi mandaba a una amante horas antes de su boda

Aunque este mismo jueves se ha tratado de romper una lanza a favor de Álvaro Muñoz Escassi, otra lanza ha impactado directamente en el corazón de su inesperada defensora. Se trata de Raquel Bernal, quien en 2016 se convirtiese en su mujer, aunque su matrimonio duró apenas cinco meses. Su divorcio fue cordial, aunque entre fuertes rumores de supuesta infidelidad por parte del jinete. La sombra de la traición siempre ha planeado sobre sus relaciones, pero en su matrimonio su esposa confió plenamente en él. Así lo ha vuelto a dejar claro la propia millonaria venezolana, con una de las mayores fortunas del país, al salir en defensa de su ex en ‘Espejo Público’. Lo hacía horas antes de conocer los detalles de su propia presunta deslealtad.

Raquel Bernal, exmujer de Escassi Gtres

“Álvaro se portó conmigo como un príncipe. Él no hizo nada, es un caballero. Es una persona respetuosa, que me protegió en la parte económica. ¿Qué después nos separamos por tener vidas diferentes? Eso es otra cosa”, ha mantenido a la hora de defender su honor. Además, decía que “fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al 100% en la parte material. Le compré una colección de relojes y no me la aceptó. Me dijo que no me gastara el dinero en eso. Él no aceptó mi ayuda económica. No aceptó que le dejara los caballos, no se quedó con los relojes… nada. Es una persona totalmente desinteresada”. También habló sobre los rumores que surgieron sobre que Álvaro habría sido infiel horas antes de su boda. Ella no se los cree para nada y ha vuelto a dar evidencia de su firme confianza al sentenciar que “eso para mí no tiene ninguna credibilidad”. Quizá ahora se arrepienta de sus palabras.

Horas más tarde, en la cadena rival, en ‘Así es la vida’ de Telecinco, aparecía un testimonio que echaba por tierra su férrea confianza. Ha aparecido en escena tras el escándalo de la ruptura con María José Suárez, Ruth, la chica que ha mostrado unos supuestos mensajes subidos de tono que le mandaba Álvaro Muñoz Escassi. Entre ellos, aquellos que se produjeron aquella noche de diciembre de 2016 en la que contaba las horas para darle el ‘sí, quiero’ a Raquel Bernal con Punta Cana como idílico escenario nupcial. “Estuvimos hablando durante tres meses y pico. Hablábamos todo el día prácticamente y cuando yo no le contestaba, él a la hora me estaba volviendo a escribir”, relata cómo era su relación a través de una llamada telefónica con el programa de César Muñoz y Sandra Barneda.

Ruth no quiere pillarse los dedos y sentenciar que tuvo con Álvaro Muñoz Escassi un noviazgo propiamente dicho: “Entre comillas y muy en grandes fue como una mini relación”, define. Eso sí, quizá lo que impidió que fuesen pareja es que él le debía fidelidad a la que estaba llamada a ser su esposa, Raquel Bernal. Incluso el contacto llegó hasta momentos previos de acercarse al altar. Unos mensajes más fogosos, pero menos preparados que los votos que pronunció para jurar su amor: “Un par de horas antes de casarse, me estaba escribiendo a mí. Muy fuerte. Cuando salió la portada también me quedo… no sé, me quedo blanca y se lo dije a él. No me dijo nada, me mandó unas caritas así de besitos y no me dijo nada, como si no le hubiera importado”, se queja de la fría reacción después de sentirse engañada, pues a pesar de saberse la tercera en discordia, pensaba que un paso tan importante como una boda debería habérsele comunicado.

La mujer que dice haber mantenido una relación con Álvaro Muñoz Escassi a la par que Raquel Bernal ha llevado sus pruebas. Son los mensajes que supuestamente se habría intercambiado con él. El más revelador sería aquel en el que le dice, horas antes de casarse: “Quiero tu culo”. Sin duda, es directo y parece muy interesado en los mensajes en que ella le enviase imágenes de alto voltaje para calentar la conversación. También hay muchos mensajes en los que él mostraría su deseo de citarse con ella: “Yo quiero conocerte y todo. Si pudiera, iría antes de Navidad” o “vente en febrero, que tengo vacaciones”. Su boda impidió que disfrutasen más de su relación, aunque cuatro años más tarde retomaron el contacto, cuando el jinete supuestamente le volvió a escribir: “Me decía que me pagaba el billete para ir a Madrid y que nos conociéramos y tal. En las conversaciones que hemos tenido y en una en concreto, que hablaba de una tercera persona, no sé si era mujer, transexual, pero se habla ahí de una tercera persona. Le gustaba un poco todo, la carne, el pescado y lo que se ponga”, le define ahora con el enfado de sentirse traicionada, aunque en su día creía estar viviendo una historia de amor.