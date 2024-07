Raquel Bernal, exmujer de Álvaro Muñoz Escassi, y su inesperada defensa

Álvaro Muñoz Escassiha tenido un sinfín de conquistas a lo largo de su vida y son muchas las que han terminado acusándole de infiel. Pero no todas. También las hay que, aunque hayan sufrido esta deslealtad o no, guardan un buen recuerdo de los días que pasaron a su vera. Es el caso de Lara Dibildos, convertida ahora en uno de los principales pilares de su vida al ser la madre de uno de sus hijos. Pero también de Raquel Bernal, quien fuese su esposa en 2016 durante tan solo cinco meses, pues su matrimonio no llegó a cuajar, la empresaria ha querido regresar a la esfera pública. Pero no lo hace como las otras muchas féminas que han aprovechado su ruptura con María José Suárez para sumarse a la demanda mediática, sino que su exmujer lo hace para sacar la cara por él.

Raquel Bernal larazon

Son numerosas las mujeres que han acudido a los platós de televisión y revistas del corazón para narrar sus historias de amor con Álvaro Muñoz Escassi. El hecho de que esté de plena actualidad hace que estos testimonios alimenten la maquinaria, respaldando hasta ahora todas ellas la versión de María José Suárez. Pero hay una excepción y esa es la única que logró convertirse en su esposa, Raquel Bernal, que toma la palabra ocho años después de desaparecer de la esfera pública tras su divorcio. Lo hace para poner al jinete en el lugar que, para ella, corresponde, pues no todo lo que se está diciendo sobre él pasó durante su corto matrimonio: “Álvaro se portó conmigo como un príncipe. Él no hizo nada, es un caballero. Es una persona respetuosa, que me protegió en la parte económica. ¿Qué después nos separamos por tener vidas diferentes? Eso es otra cosa”, defiende la venezolana, que posee una de las fortunas más boyantes de su país.

En conversación con el programa de Antena 3, ‘Espejo Público’, la millonaria empresaria ha detallado lo bien tratada que se sentía al lado de Escassi: “Fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al 100% en la parte material. Le compré una colección de relojes y no me la aceptó. Me dijo que no me gastara el dinero en eso. Él no aceptó mi ayuda económica. No aceptó que le dejara los caballos, no se quedó con los relojes… nada. Es una persona totalmente desinteresada”, ha aclarado Raquel Bernal. Aunque se habló mucho de una supuesta batalla del jinete por recibir una manutención tras su divorcio, lo cierto es que se casaron en régimen de separación de bienes. Es más, dejó firmado en las capitulaciones nupciales que renunciaba a todo y tan solo se llevaría aquello que ella decidiese darle. Al final ni eso, pues ahora ella desvela que incluso se negó a llevarse cosas que le pertenecían, al tratarse de regalos que le había hecho.

Pero no solo Raquel Bernal se ha sentido cuidada por Álvaro Muñoz Escassi. También en el ámbito personal y especialmente como pareja. Y es que ella cree firmemente que nunca le fue infiel, aunque los rumores incluso estuvieron a punto de echar por tierra sus planes de boda. Se comentó mucho que un día antes de jurarse amor eterno y pronunciar sus votos él le pudo ser desleal, algo que ella ha zanjado en ‘Espejo Público’ con contundencia: “Eso para mí no tiene ninguna credibilidad”. Y eso que, desde su entorno, en su día, llegaron a criticar al jinete por su indiscreción. No obstante, eso es pasado, aunque parece que se podría haber repetido una vez más con María José Suárez como nueva presunta víctima de una infidelidad. Ella así lo cree y lo ha contado con todo lujo de detalles, mientras que él se escuda en que sus encuentros sexuales con otras personas son un acuerdo entre ambos, pues mantenían una relación abierta, en la que disfrutaban del sexo libremente y de forma consensuada.