Álvaro Muñoz Escassi paga con silencio a María José Suárez: su fría reacción

La ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi continúa siendo la polémica más mediática de las últimas semanas. Los detalles del final de su historia de amor son tan jugosos como aquellos aspectos que ni la propia modelo conocía de su romance de tres años de duración, pues dice no saber que su relación era abierta, como así la definía el propio jinete. La modelo se ha sentado en el plató de ‘De viernes’ para contar su verdad, decir en qué puntos su ex ha mentido y, de paso, poner sobre la mesa la verdad narrada por Valerie, la mujer trans que le ayudó a quitarse la venda, aunque le haya metido en un embrollo de “prostitución y extorsiones”. Tiró de la manta, se quedó a gusto al poner los puntos sobre las íes e incluso lloró cuando trató el tema de Hiba Abouk y su cita con hijos en la comunión de la nieta de El Turronero. Pero, ¿cómo se ha tomado él lo que ha dicho la modelo?

Después de que Escassi diese la vuelta a la tortilla y negase las infidelidades al considerarse dentro de una relación abierta, María José le tomó el relevo este viernes en el mismo plató. Mientras ella se confesaba y peleaba por dejar clara su versión de los hechos, él ha dejado clara su postura en sus redes sociales. Al menos sí al imponer el silencio, pues desde que estallase la polémica ha decidido cerrarse en banda y no abrirse a sus seguidores, como así acostumbraba hacer. Desde que dejó claro que poco o nada le importa las acusaciones de su ex y otras féminas, se refugió en sus propios pensamientos y, también, en otra mujer. Esta vez en su hija, Anna Barrachina, con la que ha compartido momentos y también a la que ha agradecido haberse convertido en un pilar importante en tan duros momentos: “Cuando lo que más quieres está contigo. Tú también lo has estado sin tener que hacerlo”, le dedicaba a la joven el pasado 4 de julio, última vez que habló por este canal.

Pero más allá de este mensaje en el que muestra que no está solo, Álvaro Muñoz Escassi ha dejado que el tiempo pase en silencio. Después de contar que su relación con María José era flexible, de ahí que no se le pueda acusar de serle infiel, ha permanecido oculto del mundo y sin despegar sus labios. No quiere añadir nada, quizá por el contundente paso de su ex de requerirle a través de sus abogados que se retractase de sus afirmaciones. Especialmente de aquello referente a su supuesta relación abierta, lo que atentaría contra el derecho al honor y la intimidad de la modelo. Pero también para poner freno al vídeo de contenido sexual que ella asegura que obra en poder de su expareja y que teme que no le dé un buen uso. Es más, este viernes llegó a señalarle como autor de un supuesto delito al haberle enseñado dicho contenido a Valerie, la mujer que le solicitaba dinero “por sus servicios” y que él entiende como extorsión.

Sea como fuere, Álvaro Muñoz Escassi tiene mucho que responder. Lo primero, qué hay de cierto sobre su relación abierta. La ex Miss España ya ha dejado claro que no era así, al menos no en su conocimiento, y que esto no cuadra con el hecho de que su novio “es el hombre más celoso de Europa”. Él mismo lo reconoció cuando se sentó con ella la primera vez en ‘De Viernes’, levantando la mano cuando preguntaron quién era más celoso. Los celos en una relación abierta no tienen demasiado sentido y, según ella, todo su entorno conocía su preocupación por si caía en la tentación con otro hombre. Ahora sabe que él no se ponía límites. También habló de su posible acercamiento a Hiba Abouk, dejando claro que se puso en contacto con ella y que han hablado del tema. Fue aquí cuando no pudo contener las lágrimas y terminó llorando. ¿Escassi no tiene nada que añadir sobre esto? ¿Seguirá con el silencio que ha mantenido estos últimos días?