Olga Moreno sucumbe a un nuevo retoque estético: sabemos qué se ha hecho y cuánto cuesta

Tras un tiempo alejada de la opinión pública, Olga Moreno regresó al primer plano por todo lo alto con su participación en “Supervivientes All Stars”, aunque la andaluza no se encontraba en su mejor momento. Acababa de perder a su madre y su estado anímico le impedía hacer frente a las calamidades por las que ella y el resto de su compañeros tenían que pasar en la perdida isla hondureña, así que no tardó en pedir a los espectadores que la expulsaran para volver a España cuanto antes.

Una vez aquí, no pudo evitar fijarse en las antiestéticas arrugas de su cuello que no le hacían justicia cuando se veía en televisión, así que ha decidido despedirse de esos molestos pliegues poniéndose en manos de su doctor estético de confianza.

“Cuando estaba en la tele veía unas arrugas en el cuello que no me gustaban, y mi doctor me ha dicho que me las va a quitar, aunque no sé cómo”, comienza diciendo Olga Moreno desde la camilla de la clínica. Poco después muestra el resultado casi inmediato posterior al tratamiento, aunque todavía han de pasar unos días para que se aprecie su máximo efecto.

“Ya he terminado, ha sido muy rapidito. Al pasar cuatro días es cuando más se va a notar, pero la verdad es que yo ya lo noto. Dentro de un mes hay que repetir, pero yo me lo noto muy bien ahora”, añade orgullosa Moreno, encantadísima con el resultado y con su cuello libre de arrugas.

Olga Moreno muestra el resultado de su tratamiento estético Redes sociales

El tratamiento más común para la eliminación de estos molestos pliegues consiste en la infiltración de vitaminas o ácido hialurónico, que restaura el volumen perdido de la piel de la zona y mejora la hidratación, reduciendo así las arrugas.

En España, aunque depende de la clínica, el precio de los rellenos con ácido hialurónico suele rondar los 350 euros. En el caso de Olga Moreno, es posible que haya llegado a algún tipo de acuerdo con el doctor para publicitar su clínica a través de sus redes sociales a cambio de un descuento o incluso de un tratamiento gratuito.