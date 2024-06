Fallece Rosa Obrero, la madre de Olga Moreno

Duro golpe para la próxima concursante confirmada de "Supervivientes: All Star". Olga Moreno ha tenido que despedir a su madre, Rosa Obrero, quien ha fallecido a los 82 años. La madre de la empresaria padecía un cáncer que finalmente no ha podido superar. Moreno contó en 2022 que su madre sufría un bache en su salud. "Es lo mejor que hay en mi vida porque ha criado a seis niños con mucho esfuerzo y con un problema que hoy está a la orden del día, pero sé que va a seguir para adelante y que lo va a superar porque es fuerte como ella sola", reveló en aquel momento.

Madre e hija estaban muy unidas como reflejan muchos post de las redes sociales de la que fuera esposa de Antonio David Flores. "A la mujer que me enseñó el valor de la vida, que cada día sea un reflejo del amor y la felicidad que nos has dado. Gracias por cada sonrisa, cada lección y cada momento. Hoy celebramos el maravilloso regalo que es tu vida", escribía el pasado mes de marzo.

"Hoy nos hemos reunido para despedir a un de las personas más auténticas y alegres que hemos conocido jamás. Madre, esposa, hermana, tía, abuela y amiga de todos. Amor, cuidado y entrega. Ha personificado cada uno de estos valores, con una energía admirable y sobre todo como la guerrera incansable que fue", escribe hoy la hermana de Olga Moreno. Silvia Moreno ha querido rendir un emotivo homenaje a su progenitora. "Su humor inagotable y su sonrisa perpetua han sido nuestro faro en los momentos más oscuros. 'Madre' para mí significa resiliencia, alegría y amor sin fin y tú personificas cada una de estas cualidades".

"Gracias por enseñarnos la fuerza de la perseverancia con una sonrisa y por ser nuestro mayor soporte. Que suerte poder decir con toda la certeza y confianza del mundo, haber tenido a la mejor referente y guía de este universo. [...] A ti, madre, te queremos dar las gracias por todo lo que has dado durante todos estos años. Por la paciencia que has tenido. Por tu dedicación y generosidad. Por las risas que nos has regalado y la sonrisa que siempre nos has mostrado. Por la educación y el respeto que nos has inculcado y los valores que nos has transmitido. Por esas charlas, esos consejos, esas riñas. Por tu protección y complicidad. Por esos momentos únicos vividos y que mantendremos siempre en el recuerdo. Por esa carita tan preciosa. por tener un corazón inmenso y puro, pero destaco las ganas de vivir que le ponías siempre a la vida a pesar de todo", termina el mensaje.