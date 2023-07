Olga Moreno vence una vez más a Rocío Carrasco en los tribunales

Olga Moreno vuelve a vencer a Rocío Carrasco en los tribunales. En esta ocasión, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid ha desestimado la demanda que la hija de Rocío Jurado interpuso contra la andaluza por las declaraciones que vertió sobre ella en la entrevista que realizó en 2019 en “Sábado Deluxe”. Entre otras cosas, comentó que le encantaría “que Rocío Carrasco llamara a sus hijos. Ellos esperan su llamada. No entiendo a Rocío, no entiendo lo que se le puede pasar por la cabeza. Puedo entender que no te hables con tu exmarido, pero que tu no te hables con tus niños, nunca lo entenderé”.

Unas palabras que la aludida entendió como un ataque a sus derechos al honor, intimidad y propia imagen, y por las que reclamaba 150.000 a Olga Moreno. Tal y como el periodista Jesús Manuel Ruiz ha publicado en “Chismógrafo”, el magistrado ha desestimado la causa, aunque admite recurso. Sin embargo, teniendo en cuenta el resultado de las demandas anteriores, no parece que Rocío Carrasco vaya a lograr su objetivo.

Olga Moreno en "Sábado Deluxe" Mediaset

La heredera universal de “La más grande” también llevó a los tribunales a Olga Moreno por sus comentarios sobre ella en diferentes entrevistas publicadas en varias revistas de crónica social. Sin embargo, la Justicia volvió a dar la razón a la demandada en todas las instancias: la primera, en la Audiencia Provincial y en el Supremo. En estos casos, ya no se admite recurso y la victoria de Moreno es absoluta.

Hace justo una semana, Rocío Carrasco era noticia por no presentarse en el juicio contra su propio hijo, David Flores, que la ha llevado a los tribunales por el impago de la pensión que le correspondía. En principio, fue Antonio David Flores quien emprendió las acciones legales contra su exmujer, pero el joven ratificó la demanda tras cumplir la mayoría de edad, al entender la Justicia que él es el verdadero damnificado del supuesto impago.