Omar Sánchez pone en duda el amor de Anabel Pantoja hacia su novio: “Tenían prisa, ¿no?”

El embarazo de Anabel Pantoja ha provocado ríos de tinta y es que la noticia ha llegado a modo de bomba en el kiosco rosa. Las reacciones a su estado de buena esperanza no se han hecho esperar, siendo su familia los primeros en desearle buena suerte a la hora de cumplir su sueño. Así lo hicieron sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, al igual que su tía, Isabel Pantoja, que incluso ha tenido que prometer que la llegada de un nuevo miembro al clan no supondrá un problema para sus cuatro nietos, aunque no les llame y no tenga contacto alguno con ellos. Pero faltaba una reacción que todos quería conocer, la del exmarido Omar Sánchez, que por fin ha roto su silencio sobre lo que le parece el embarazo de quien fuese la mujer de su vida.

Anabel Pantoja embarazada Lectura

En su día hubo un gran escándalo cuando Anabel Pantoja confesó que su marido Omar no era el idóneo para formar una familia, pese a que ella siempre ha hablado de sus ansias de tener hijos. Esto le dolió mucho al canario, que ahora se enfrenta a la noticia de que su ex está embarazada de su novio David, el fisioterapeuta con el que lleva saliendo un año y medio y con el que está tratando de ser mamá desde los primeros meses de romance. Claro está, esa diferencia a la hora de entender a uno y a otro le ha hecho especialmente daño, como así ha confesado en su entrevista en ‘De viernes’: “El peor momento de este año fue el día que vi la portada de que mi expareja estaba embarazada”, reconoce el instructor de surf, que añade que no pudo evitar estar llorando durante todo ese día que recuerda como negro.

“Me alegro porque lo estaba buscando, pero fue un día duro para mí. Se me juntó la ruptura con Marina, toda la prensa llamándome… Tuve que apagar el teléfono, pasé el día llorando”, mantiene Omar cómo fue ese martes en el que se encontró la portada de la revista ‘Lecturas’ filtrada en las redes sociales y los medios de comunicación, anunciando lo que se vería en el kiosco al día siguiente. “Pensé qué rápido lo han hecho. Llevaban poco tiempo. Tenían prisa, ¿no?”, se pregunta con cierta ironía el canario, sin lograr ocultar el daño que todo esto le ha provocado en sus adentros: “Me impactó porque el hijo de Anabel podría haber sido mío. Ella ha querido ser madre a toda costa, cuando estaba con Yulen también quería. Ella lo tenía en mente y hubiera sido con esta pareja o con otra, conmigo también quiso ser madre”, asegura.

Y es que Omar Sánchez recuerda cómo durante su noviazgo y los cuatro meses que duró su matrimonio con Anabel Pantoja, mantuvieron mucho esa conversación en la que se planteaban la posibilidad de traer vida al mundo. “Habíamos hablado muchas veces de formar una familia, pero no lo intentamos. Luego se torció todo y no pudo ser. Anabel cambió de idea cuando yo volví de ‘Supervivientes’ y no lo entendí, que quisiera casarse conmigo, pero no tener una familia”, recuerda cómo la influencer dejó de tener el deseo de tener hijos junto a él tras su salida del reality.

Y es que ahí se dio cuenta de que sus sentimientos hacia él habían cambiado, que no le había echado tanto de menos como habría creído y que esto le hizo entender que se había casado cuatro meses atrás enamorada al 60%, mientras que él lo hizo plenamente entregado a la causa: “El día de mi boda fue uno de los más felices de mi vida, pero si yo sé lo que ella pensaba no me hubiera casado. Me mintió a la cara”, se queja Omar Sánchez, a la vez de que denuncia que su ex no fue justa con él: “Hay una cosa grave que pasa en Cantora, nos pasó a los dos y supuestamente le faltó más atención o cariño por mi parte, pero ella también estaba fría. No puedes decir que necesitas más de mí si ni siquiera estabas enamorada al cien por cien”. Un sentimiento que él si tenía, pero con el paso del tiempo se le ha ido borrando: “No siento nada por ella. Me la encontré en un festival cara a cara, pero ni siquiera nos saludamos. No sé si ella tiene rencor o rabia por algo, pero yo siempre he hablado de ella con educación y me gustaría tener un trato cordial con ella”. Por ahora, parece que no lo habrá.