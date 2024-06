Kiko Rivera no se cree las lágrimas de Isabel Pantoja: “Llama a tus nietos”

Kiko Rivera lleva un tiempo centrado en exclusiva a su trabajo en la música, aparcando las trifulcas familiares que le han mantenido durante años entre polémicas varias. Sin embargo, le es difícil desligarse de según qué cuestiones, como así ha dejado constancia en su último paso por un plató de televisión. Se sentaba en el programa ‘Juntos’ de Telemadrid para promocionar sus éxitos musicales y hacer un repaso de sus días como artista. Parece que está en un buen momento personal y profesional, pero por si quedaban dudas, él mismo deja claro que “posiblemente, estoy en el mejor momento de mi vida”. Una afirmación tajante que confronta con la idea de que ahora está alejado de su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, con las que no mantiene relación alguna. O quizá se trate de una pullita con la que animar el avispero y dejar claro a la cantante que no se cree sus lágrimas por sus nietos.

El Dj ha querido poner sobre el tapete su triunfo a la hora de dar un giro a su vida y alejarse no solo de las polémicas, sino también de los malos hábitos. Algo que también le ha llevado a cuidar su alimentación y pensar más en su salud, lo cual ya ha comprobado que tiene su recompensa: “Yo ahora entiendo por qué me daban esos ataques de gota. He llevado una vida de excesos que han hecho un daño que todavía estoy recuperándome”. De hecho, no hace tanto de sus últimos sustos de salud, que le llevaron a ser ingresado por problemas cardiovasculares graves que pusieron su vida en peligro y a su familia en alerta.

Un triunfo personal que le ha dado una mayor calidad de vida en el que ha jugado un papel muy importante su mujer, Irene Rosales. Él no le resta mérito: “Tuvo que llegar mi mujer para salvarme de todo y no entiendo cómo todavía puede seguir conmigo, porque hemos pasado mucho, yo he sido un tremendo mamonazo”, confiesa ahora echando la vista atrás. Y es que Kiko Rivera reconoce que ahora está “enamoradísimo de mi mujer y creo que ella de mí igual. Después de diez años ahí seguimos y con unos hijos maravillosos”.

Kiko e Irene Rosales, un matrimonio unido, en las buenas y en las malas La Razón

Claro está, Kiko Rivera no se muestra tan positivo cuando el nombre de Isabel Pantoja aparece en la conversación. Más después de que la tonadillera nombrase a sus cuatro nietos para dejar constancia de que está con ellos y que no deberán competir por su atención con el hijo que espera Anabel Pantoja. Un gesto muy aplaudido por el público, pero no tanto por su hijo: “Discrepo con que fuera un momento bonito, sin querer entrar en polémica. Pero, llama. La realidad es que mi madre no llama a sus nietos, esa es la única realidad. Que tú lances cuatro lagrimillas y le dediques una canción a tus nietos, a mí no me vale. A mí me vale que llames a tus nietos”.

Pero no se queda ahí y después de guardar silencio para no reavivar la guerra, añade que él también puede tener parte de culpa: “Yo me habré equivocado en ciertas maneras, pero a día de hoy lo que a mí me ha hecho seguir adelante es perdonar todo lo que ha sucedido. Yo he perdonado, pero tú allí y yo aquí”, zanja con la esperanza de que no se remueva todo una vez más y se vea inmerso en un cruce de acusaciones y pullitas. Porque Kiko Rivera ha aprendido algo a lo largo de estos años en los que ha vivido declarándole la guerra a su madre y su hermana: “El hecho de que alguien sea familiar tuyo cercano, no le da permiso a poder hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana. He perdonado por mí, porque es la primera vez que estoy empezando a mirar por mí”, da por terminada esta delicada cuestión que podría reabrir viejas heridas y nuevas controversias.