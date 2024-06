Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, tras su embarazo: “Está muy mal”

La noticia del embarazo deAnabel Pantoja se ha convertido en la comidilla del momento en todo corrillo que se precie. Todos hablan de su estado de buena esperanza con su novio, David Rodríguez, con el que lleva tan solo un año, pero con el que ha decidido formar una familia. Desde el primer momento ha tenido muy claro que él sería su compañero de vida y el hombre con el que tener descendencia, dado que el bebé ha sido buscado desde los primeros meses de su romance. “Estoy de cuatro meses. Ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien”, decía la sobrina de Isabel Pantoja en ‘Lecturas’, revista a la que ha concedido la exclusiva de su buena nueva. Sin embargo, la felicidad de unos puede ser motivo de tristeza en otros.

Anabel Pantoja embarazada Lectura

Omar Sánchez, quien fuese marido de Anabel Pantoja durante cuatro intensos meses, ha reaccionado ya a la noticia de su embarazo. Algo que le ha removido mucho por dentro, pues en su día la que fuese el amor de su vida llegó a asegurar en público que no deseaba ser madre con él. Ahora este sueño lo cumple con otro e incluso lo hace tras haber sufrido un aborto, como así añade en su entrevista: “Estábamos buscando el bebé hace tiempo. El año pasado, en octubre, me quedé embarazada, pero no pudo seguir adelante, fue de muy poco tiempo. Fue un palo”. Pero quien tampoco está en su mejor momento es Omar, tal y como han asegurado en la mañana de este miércoles en ‘Vamos a ver’.

Antonio Rossi ha querido subrayar que Omar Sánchez “no lo está pasando nada bien”, aunque no ha querido sentenciar que su bache personal sea exclusivamente por el embarazo de Anabel Pantoja: “Está muy mal, pero por muchas cosas”. Algo que ya afirmaba este martes Marta López tras haber hablado con él: “La verdad es que le he notado que está mal, pero no voy a decir que está mal por esta noticia, porque lo de Anabel lo tiene más que superado. Entiendo que le pondrá triste, sobre todo porque en su momento, que Anabel dijera públicamente que no quería ser mamá con Omar, sé que a él le dolió muchísimo. Fue una parte muy dura de su relación”, mantiene la colaboradora tras haber podido charlar con su amigo.

Además, añade que este momento es especialmente malo para el canario porque el embarazo de Anabel Pantoja ha coincidido con su ruptura con Marina Ruiz, la influencer a la que entregó su corazón tras su divorcio con su ex: “Es que justo Omar Sánchez está en un momento que acaba de dejarlo con Marina, su última pareja, y está pasándolo muy mal”. De hecho, él mismo no esconde el dolor que le aflige estos días, como cuando compartía un vídeo con una reflexión que decía que “habrá días de tristeza y días de felicidad, días que quisiéramos olvida y días que nunca olvidaremos. Pero siempre habrá una mañana para volver a empezar”.

Algo que seguramente le haya dado fuerzas este tiempo y que le tocará volver a aplicarse tras saber que su exmujer está embarazada y formando una nueva vida lejos de él. Como recordaba Marta López en ‘Vamos a ver’, ya lo hicieron tras lo mal que lo pasaron por su ruptura: “Anabel Pantoja dice que se casó al 60%, pero que Omar se casó a un 100%. Omar estaba enamorado, no es culpa de él. Ella le tenía que haber dicho que no se casaba y todo eso le produjo a Omar muchísimo dolor. Todo lo que pasó después, él lo ha llevado mal durante un tiempo. Es verdad que después ya lo tenía más que superado, que tenía otra relación, que ha sido muy feliz, pero hace pocos días se ha roto y hoy no estaba muy bien”, sentencia la colaboradora tras hablar con Omar Sánchez.