Oscar Higares: "La pasión te lleva a ser capaz de entregar hasta tu vida por conseguir tus sueños … No entiendo la vida sin pasión"

Torero retirado, empresario, modelo, polifacético y reconocido actor. Óscar Higares (Madrid 1971), creció en un ambiente taurino, hijo del torero salmantino Aurelio García Higares y nieto de Atanasio Fernández, reconocido mayoral.

Nos confiesa: "Todo lo que soy y lo que he conseguido ha sido gracias a los valores que aprendí en todas las experiencias vividas en el mundo del toro, la constancia, perseverancia, esfuerzo, trabajo, pasión… todo eso es necesario para caminar por la vida".

Como torero se sintió admirado, reconocido y orgulloso cuando salió a hombros por la puerta grande de la plaza de toros de las Ventas en Madrid en 1993.

Adora a su mujer Sandra, con la que comparte tres hijas preciosas. Su amor a la familia es infinito. Es un padre maravilloso, tierno y cariñoso. Oscar es un ser alegre, respetuoso, sensible y empático con todo el mundo.

Desde el año 2000 y hasta el año 2011, compaginó su pasión por la tauromaquia con otra gran pasión, ser actor, vocación que descubrió participando en el programa El Club de Flo en La Sexta y ganó el concurso como monologuista.

En 2010 concursó en el formato de telerrealidad Supervivientes.

Ha sido invitado especial en varios programas televisivos, entre ellos, La Hora de José Mota, Mira quien baila y Maestros de la Costura.

Oscar se consolidó como actor gracias a su participación en la Serie Gigantes de Enrique Urbizu, cuyo trabajo tuvo un respaldo muy positivo de la crítica. Además, ese año fue concursante del exitoso formato televisivo Masterchef Celebrity.

Trabajó en la serie Bandolera, ha encarnado a Domingo Dominguín en la serie Bosé, ha formado parte del reparto de la serie Servir y Proteger, como también en la serie Entrevías de Telecinco, interpretando magistralmente al comisario Antonio Romero.

Oscar Higares: una persona llena de cualidades y atributos que lo identifican; respetuoso, luchador, valiente, coherente y un excelente profesional.

Hoy hablamos con Oscar Higares de su magnífico e imparable camino como actor y modelo, de sus nuevos retos y múltiples proyectos profesionales que llenan su vida de ilusión, de compromiso y dinámica profesional y personal.

José Coronado, Oscar Hogares y Luis Zahera en “Entrevías” @naatagaarcia

Enhorabuena Óscar. Ya es oficial que la serie de Tv Entrevías es la serie de habla no inglesa número uno en el mundo. ¿Cómo empezó?

Muchísimas gracias. Así es. Bueno, pues estamos recogiendo el fruto de un trabajo maravilloso en el que yo me adentré. Las temporadas uno y dos fueron un éxito en Netflix. Y yo me incorporé a Entrevías para revolucionar un poco el barrio con el personaje del comisario Antonio Romero. Es un personaje con muchas aristas y muchas cosas de las que tirar, da mucho juego; para disfrutarlo, para divertirme, para poder darle esa emoción necesaria a un personaje. Los villanos son muy divertidos de interpretar. Es muy malo, sí, pero eso es lo bonito. Yo estoy recibiendo una avalancha de cosas bonitas que me está trayendo Romero porque es un personaje muy odiado, pero todo el mundo me da la enhorabuena por ese trabajo tan fantástico, tan maravilloso donde estoy rodeado de esas grandes figuras y esos grandes maestros como José Coronado, Luis Zahera, María Molins, Laura Ramos, Michelle Calvó, Natalia Dicenta… todos esos actorazos y actrices maravillosos, te hace crecer y también te llena de responsabilidad porque el listón está muy alto y existe la posibilidad de desaparecer cuando estás compartiendo escena con ellos. Por suerte, ha tenido una acogida el personaje increíble. De hecho, cuando fuimos a presentar la serie a Cádiz, yo dije “bueno, espero que no odiéis mucho al personaje” y el maestro Coronado dijo “No, no, deja que lo odien, que eso será buena señal.” Y eso es lo bonito al final, que la gente tenga sensaciones y emociones al verte cuando está delante de la televisión, ya sea para quererlo o para odiarlo.

Oscar Higares con uno de sus diseños @romerodeluquefoto

Compartes escena con José Coronado, Luis Zahera, Natalia Dicenta, Michelle Calvó…

Yo con José Coronado ya había trabajado en Gigantes. Fue la primera serie que yo hice con el maestro Urbizu y tuve la oportunidad de disfrutar y de aprender muchísimo. Me lo dijo Urbizu: “Óscar aprovecha porque esto es una escuela pagada” y si algo he aprendido en mi vida ha sido a escuchar y a prestar atención; a estar siempre esos dos pasitos detrás, pero sin perder detalle. El reencuentro con Coronado ha sido maravilloso, él siempre me da buenos consejos y los recibo como un regalo porque cuando te dice algo siempre es para mejorar.

Luis es un tío fantástico. Fue mi primer contacto con él y he disfrutado mucho porque además la trama de Romero ha sido mano a mano con Coronado y con Zahera y la verdad es que ha sido mágico.

Oscar Higares, Luis Zahera y Michelle Calvó En “Entrevías" @naatagaarcia

Te estarán lloviendo las ofertas

Ahora estamos con la avalancha de la maravillosa acogida que ha tenido en Netflix y yo gracias a Dios no he parado. Cuando estaba rodando la 4.ª temporada de Entrevías, estaba rodando la otra serie “La Suerte” para Disney, y en este momento estoy rodando con Enrique Urbizu otra serie para HBO. No he parado. Salí del personaje de Lorenzo Galván, de la Televisión Española; enganché con la tercera temporada de Entrevías, con Romero; seguí con la de La Suerte, con Ramón; volví en ese momento también con Romero y ahora estoy con Hipólito Núñez para HBO.

Oscar Higares en el papel del comisario Romero en “Entrevías” @naatagaarcia

¿Cómo empezó todo? Llevas casi 20 años en el mundo de la interpretación. ¿Cuándo descubriste tu vocación de actor?

En aquel entonces estaba toreando y era un reclamo siempre para programas de televisión, entrevistas, pasarelas, fotos… Fue el primer talent show en el que yo participaba, se llamaba El club de Flo, Lo presentaba Florentino Fernández y era de hacer monólogos. Durante 14 semanas hice aquellos monólogos y gané ese concurso. A raíz de aquello, se descubrió el talento escondido que yo tenía para la interpretación y me ofrecieron mi primer personaje. Me propusieron hacer una prueba para una serie, acepté, la preparé como si no hubiera un mañana, me dieron ese personaje y empecé.

Tú tenías vocación de actor, pero no lo sabías. Se descubrió durante el monólogo.

Sí, yo lo que soy, he sido y seré es artista. Los artistas, tenemos la necesidad de expresar, transmitir y de poder crear. En ese momento, haciendo los monólogos pude expresarme y, por suerte, me dieron la oportunidad de seguir haciéndolo a través del personaje de Mateo en Canal Sur, fue mi primera intervención en una serie y a partir de ahí empecé muy poquito a poco, luchando mucho y con esfuerzo.

Claro que hay que tener formación para todo. Una cosa es el talento, pero el talento sin trabajo no sirve de nada. Hay gente con mucho talento pero que no tiene esa constancia y se quedan en el camino. Y hay otros que quizá no tienen tanto, pero que son muy trabajadores y terminan aprendiendo, disfrutando y creando una profesión. Si algo soy es trabajador, disciplinado y constante, y esto me lo dio mi primera profesión, que fue la de torero.

Oscar Higares y Nona Sabo durante el rodaje de “Entrevías” @naatagaarcia

¿Qué te ha aportado esa formación de torero?

Absolutamente todo. Todo lo que yo soy y lo que yo he conseguido en mi vida ha sido gracias a los valores que yo aprendí en el mundo del toro. La constancia, perseverancia, el esfuerzo, el trabajo, la pasión… todo, eso es necesario para caminar por la vida. El mundo del toro me enseñó a entregarme en cuerpo y alma a todo lo que hacía en mi vida. Yo he sido capaz de entregar mi vida por lo que quería, que era mi profesión. Por eso ahora soy capaz de dar mi tiempo, mi esfuerzo y todo de mi a lo que me vaya viniendo. Aunque aquí no te juegas la vida; te juegas el prestigio, el reconocimiento, el trabajo.

Es muy bonito conseguir el respeto de los profesionales donde vayas y yo me lo estoy ganando muy poco a poco porque soy consciente de que, si llegas de otra profesión, puedes ser como un intruso o pueden no tomarte en serio. Y yo entiendo que haya reticencias y que haya gente que pueda decir, “bueno, y este ahora…” Pero lo bonito de esto es cuando se dan cuenta de que no, que no es un juego ni es un capricho, sino que es pasional, absolutamente pasional. La interpretación es igual que el toro, que la música, que el teatro, que el baile, que la medicina... Todo es pasión por algo y cuando tienes pasión eres capaz de superar todas las barreras que te vayan viniendo.

Oscar Higares en el Festival de Cine de Málaga @lorenzocarnerophoto

Qué bonito, Óscar. ¿Qué valores te inculcaron tus padres?

Yo soy hijo de un torero, Aurelio García Higares, un grandioso torero que no llegó a conseguir ser una gran figura del toreo, pero sí un hombre muy respetado y querido en la profesión. Un hombre con una elegancia y una clase maravillosa que toreaba como los ángeles. Pero bueno, las cornadas y los tiempos no permitieron que fuera una gran figura. Mi madre, Estrella es una mujer maravillosa, trabajadora, talentosa, llena de luz y de magia. Somos tres hermanos mi hermano César, el mayor; yo, el mediano; y mi hermano Víctor, el pequeño. Tuvimos una infancia muy feliz, trabajando, yendo al colegio. Lo dejé muy temprano porque encontré mi vocación, que era la de torear. Nuestros valores fueron basados en el esfuerzo, sabíamos que para conseguir las cosas había que ganárselas. Desde muy pequeñito, aprendí a ganarme las cosas solamente con lo que yo hacía. A mí nadie me regalaba nada, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mis padres.

Oscar Higares con su mujer Sandra Álvarez en su casa de Madrid Cedida por Oscar Higares

¿Qué valores has transmitido a tus hijas?

Yo creo que al final los valores como mejor se transmiten es con el ejemplo. Cuando los hijos ven lo que hacemos los padres y las madres, es lo mejor que podemos transmitirles. Mis hijas están acostumbradas a verme hacer de todo.

Compartes en las redes sociales todo lo que haces con ellas y para ellas. Si entrenáis juntos, cocináis…

Yo sé hacer muchas cosas: coser, bailar, cocinar…

¿Quién te enseñó a coser y a cocinar?

Mi madre. Es una mujer muy talentosa que ha sido autodidacta y ya desde que yo era muy pequeño, veía como pintaba, como dibujaba, como cosía… Ahora a sus 72 años, hace bolsos de crochet maravillosos y unas prendas increíbles y las vende. Yo aprendí por curiosidad, le decía a mi madre,” a ver, enséñame cómo se cose a máquina.” “¿Para qué?” me preguntaba “Bueno, no sé para qué, pero siempre al final para algo sirve,” respondía. Soy un tipo muy curioso y con muchas ganas de aprender. Me gusta meterme en charcos de los que no sé cómo voy a salir. Pero el proceso es maravilloso. En la vida, hay que ser valiente.

Oscar Higares con uno de sus diseños @jota_hdr

¿Qué más te ha enseñado?

A ser positivo. A atreverme a hacer las cosas. Ella es la que manejaba todas mis inversiones cuando yo era muy jovencito. Yo tengo pisos, locales, plazas de garaje, todas esas cosas me las hacía mi madre. Yo no me preocupaba de nada y con el paso del tiempo ahí está todo y pagado. Todo gracias a mi madre, que era quien se preocupaba. A mí nunca me ha preocupado el dinero, nunca he hecho nada por dinero.

¿Crees que alguna de tus hijas se dedicará al mundo de la interpretación?

No lo creo. De todas formas, yo voy a cumplir 53 años y hace 17 que entré en el mundo de la interpretación. Pues imagínate si tienen tiempo para hacer cosas y para descubrir.

Lo bonito es que te puede llegar la vocación en cualquier momento.

¿Quiénes eran tus ídolos?

Yo no era muy de ídolos. Admiraba mucho a Miguel Bosé. Pero no era un niño que tuviera ídolos de futbolistas o de cantantes. Yo iba a mi cole, mis amigos, la calle y ya está. Soy un chico de barrio.

¿Cómo te preparaste para el papel del comisario Romero?

Cuando me llegó el personaje Romero de raza gitana, un tipo hecho a sí mismo, con bastantes complejos, porque ha sufrido mucho. Llega a ser comisario y tiene aspiraciones políticas, pero en el camino se encuentra con un montón de obstáculos y se encuentra con Ezequiel. Cuando yo preparé ese personaje le hice a David Bermejo preguntas, que es el creador de la serie, y fui adaptando el personaje.

Oscar Higares con otro de sus diseños @luismalibran

¿Te gustaría hacer una comedia?

Pues mira, curiosamente la serie que hemos hecho ahora que se llama La suerte es comedia, pero mi personaje es el único serio de toda la serie. Somos cinco personajes troncales y los cuatro son bastante cómicos y mi personaje es un tipo muy serio y siempre en su sitio. Pero sí, me encantaría hacer comedia, me parecería un reto.

¿Con que actores o directores te gustaría trabajar?

Estoy trabajando con los mejores del momento. Ahora estoy rodando con actores de Fear the Walking Dead, de Misión Imposible, con Maribel Verdú, Mariela Garriga, Dani Rovira, Austin Amelio y Ben Temple; con una cantidad de fenómenos y de monstruos que en mi vida hubiese podido imaginar que trabajaría con ellos. Vengo de rodar con Óscar Jaenada, Ricardo Gómez, José Coronado y Luis Zahera, muchos de ellos son Premios Goya. Estoy en un momento muy muy bonito y rodando la tercera serie con Enrique Urbizu, que para mí es el maestro de los maestros. He trabajado en Entrevías con Oriol, con Iñaki, con Paco Plaza; en esta última que hemos rodado para Disney. Es que no me lo imaginaba. O sea, tengo que dar gracias a Dios y a la gente que ha confiado en mí siempre. Al final, lo bonito de esto es que todos necesitamos una oportunidad. Y que alguien crea en nosotros. Una vez que alguien te da esa oportunidad, ya la responsabilidad es tuya e ignorar a la gente que se ríe de ti.

¿Se han reído de ti?

Sí, gente en redes sociales. Cuando me veían en una serie en la que hacía un personaje muy pequeño, en la que había veces que ni siquiera hablaba, se reían. Yo estoy muy orgulloso de los pasitos que he dado.

Acabas de recibir un premio.

Sí. Actor emergente en un festival de cine en Aranda de Duero. Y me hizo mucha ilusión recibir mi primer premio como actor emergente a mis 53 años.

Has participado en muchos Talent Shows, ¿Qué te han aportado?

Todos los programas en los que yo he participado me han aportado. He participado en varios talent shows, empecé con el Club de la Comedia, luego hice Mira quién baila, que fue un programa divertidísimo en el que la disciplina es una parte fundamental para poder avanzar en el programa. Fui finalista del programa y trabajé hasta aprender esos bailes. Fue un programa muy divertido. Yo no había bailado casi. Después de ese programa hice Supervivientes, que era un programa que me apetecía mucho porque era una aventura maravillosa. Luego hice MasterChef, que fue un programa también muy divertido y concursé con unos genios de la televisión. Estuve con Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, Santiago Segura, Carmen Lomana, Antonia Dell'atte. Todos eran maravillosos y se aprende mucho de ellos

¿De dónde viene tu pasión por la cocina?

Bueno, viene de cuando te vas de casa con 16 años y tienes que llamar a tu madre para que te vaya explicando cómo se hace la comida.

¿Pero te gusta la cocina?

A mí me encanta la cocina. Todos los días cocino en casa porque a Sandra no le gusta nada cocinar. E intento comer sano. Yo soy un tipo deportista que me gusta cuidarme, que me gusta la disciplina para mis entrenamientos.

¿Tu imagen es importante para ti? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo te cuidas la cara?

Muchas veces me han dicho que me inyecte Botox y yo les digo “no, porque perdería mi expresión, perdería lo que los directores buscan de mí siempre, la fuerza de mi cara.” Claro, yo tengo una cara bastante particular, bastante fuerte a la hora de expresar y de transmitir. Siempre me ha gustado cuidarme y me hago tratamientos en MASSUMEH para mantener mis arrugas a raya. En el centro MASSUMEH, únicamente se realizan tratamientos no invasivos, acudo habitualmente y también utilizo diariamente sus cremas: limpio mi cara con leche y uso el tónico, el Caviar Hydrolifting Serum, el suero de Essential Vitamins & G.L.A., su contorno de ojos y la Crema de día SPF 15 y SPF 50.

Estas muy en forma ¿Esto viene de tu época de torero?

Sí. Es que antes de mi época de torero era muy pequeño. Yo empecé a torear con 14 años. Entonces, claro, tenía la disciplina del entrenamiento.

¿Entrenas todos los días?

Todos los días. Para un torero es fundamental la preparación física, es esa fortaleza física la que te hace tener despejada la mente. El valor delante del toro es ser capaz de pensar. Si no eres capaz de pensar, te bloqueas. Empecé a boxear porque era uno de los mejores entrenamientos para un torero. Tener el poder de respirar delante del toro para que no te sientas bloqueado y tener mucha soltura. También hacía entrenamientos con pesas, y toreaba mucho de salón en los entrenamientos y luego iba a tentaderos a torear, becerras y todo eso.

¿Cuántas horas entrenas al día?

Por lo menos dos horas al día. En un gimnasio o cuando estoy en la playa; en la playa, con mis elásticos, mis gomas, mis cuerdas, todas estas cosas. Sufro mucho de la espalda, de las lumbares, entonces ya he dejado de correr. Yo corría antes mucho, pero lo he dejado por el impacto y las lesiones que tengo. Fácil tendré 20 huesos rotos. Muñecas, dedos, tobillos, rodillas, clavículas. Todo de cuando toreaba, de las cogidas, de las cornadas, de las volteretas. Según vas cumpliendo años, te va saliendo todos los achaques.

¿Y qué haces para para desconectar de tu día a día?

El verdadero momento de desconectar para mi es cuando me voy a Chiclana, a mi casa de Cádiz. Mis padres viven allí, mi padre está mayor, tiene 86 años y tiene que estar yendo a médicos. Cuando puedo, me bajo y los llevo al médico. Pero también aprovecho para tener mi momento de soledad, para ir a la playa, caminar descalzo... Me encanta el mar. Necesito el mar y el sol. Allí encuentro la paz. Yo vivo en un sitio privilegiado, en un pinar donde a 100 metros tengo una cala preciosa que saco siempre en mi Instagram. Me voy allí con comida, mis apuntes, mis separatas, mi música... y no necesito nada más.

¿Eres empresario? ¿Cómo desconectas teniendo a tu negocio al lado?

Mis hermanos César y Víctor son quienes llevan el negocio ya que viven en Tarifa. Tenemos allí La Diosa Tarifa, un bar de copas maravilloso. La Diosa Tarifa se abrió hace 16 o 17 años, fue la primera diosa que montamos que era en la playa y ahora estamos en el pueblo, en un sitio muy bonito.

¿Qué música suena en tu Spotify?

Para entrenar, por ejemplo, escucho salsa, me encanta la salsa venezolana. En la playa escucho mucho flamenco, pop, música en español, soul, funky, jazz…

¿Tienes tiempo para ver series?

Las películas de camorra napolitana me encantan. De ahí saco muchas cosas para esos personajes malos

¿Qué series de TV estás viendo ahora y cuáles recomiendas?

Ahora mismo estoy viendo The Bear en Netflix.

Los actores que admiras

Al Pacino, Robert De Niro, Javier Bardem, José Coronado, Luis Tosar, Morgan Freeman, Gene Hackman, Charlize Theron y Joaquín Phoenix entre otros, me fascinan.

¿Y algún libro en tu mesilla de noche?

Llevo casi dos años sin parar de rodar y he estado constantemente leyendo guiones.

Una película que te haya impactado.

La recuerdo con mucho cariño, es Tomates verdes fritos, una película maravillosa que va sobre mujeres. La vi hace 20 años o más y me marcó.

Y una serie que hayas visto una y otra vez.

Los Soprano.

Un vicio.

El dulce

Viajas mucho, ¿Qué objetos nunca faltan en tu maleta?

Un bañador, unas chanclas y ropa de deporte. Eso nunca falla. Y luego un look cómodo, casual para el día a día. Una americana, una camisa y un pantalón y unos zapatos por si hay que ir a algún sitio.

Eres uno de los hombres más elegantes de España. ¿Quién es tu estilista?

No tengo. Yo lo llevo todo, me compro mi ropa y me visto. Mi mujer y mis hijas son las que me preguntan a mí siempre “Oye, ¿qué me pongo, papá?” Es innato en mí. Me gusta lo clásico, pero mezclado con ese punto que le hace no caer en lo rancio. Pero sí creo que la clase es fundamental para todo y va unido a la elegancia. No se puede ser elegante sin tener clase y no se puede tener clase sin ser elegante.

¿Y quién es tu sastre?

Pues trabajo con varios sastres, pero ahora estoy con Bob Taylor

¿Y también eres diseñador de joyas?

Bueno, siempre he llevado collares. Y empecé a hacerlos porque me gustaban y como todo el mundo preguntaba, dije pues voy a hacerlo y los vendo.

¿Dónde se pueden comprar?

En la página que se llama "hobe"

¿Te ves trabajando en algún proyecto internacional?

Me encantaría. Ojalá saliera algo así y pudiera ir fuera. Argentina es un sitio que me encanta y en Argentina somos como un pelotazo increíble. Me fascinaría poder trabajar fuera.

Tu próximo proyecto

Bueno estoy inmerso en la serie de HBO. Se llama “Cuando nadie nos ve” con Dani Rovira, Maribel Verdú, Ben Temple… es un proyecto muy bonito y estamos en pleno rodaje. Me marcho el día 4 para Sevilla, a Morón de la Frontera, y estaremos hasta el mes de junio allí.

El momento más memorable de tu carrera profesional y tu vida personal.

De mi etapa de torero creo que el día de mi alternativa, cuando salí a hombros por la puerta grande, mi presentación en Sevilla o llenar la Plaza México. De mi vida personal, el nacimiento de mis hijas India, Martina y Chloe, sin duda alguna, verlas crecer, desarrollarse… De mi profesión actual de actor, el seguir compartiendo y poder disfrutar de los compañeros con lo que lo estoy haciendo. El personaje de Romero me ha dado mucho, muchísimo. Verme en la cartelera de Netflix cuando pongo la tele y ver mi cara ahí como la presentación de Entrevías en muchas ocasiones, ¡Wow!

¿Algún sueño por cumplir? ¿Algún desafío? ¿Cantar?

Me encantaría saber cantar y aprender de todo. Cuando veo a la gente cantar, digo cómo me gustaría tocar un instrumento, tocar la guitarra y poder cantar un poquito, yo creo que es una asignatura pendiente, el aprender a tocar la guitarra, por ejemplo.

Asignatura pendiente.

Me falta por hacer de todo porque todavía no sé qué quiero ser de mayor y quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir trabajando, encontrar personajes que me hagan emocionarme sin importar si es papel protagonista o no.