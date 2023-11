Pablo Marqués pone tierra de por medio al ver el acercamiento de Jessica Bueno con Luitingo

Pablo Marqués está desbordado. Lo ha apostado todo por el amor con Jessica Bueno, pero constantemente tiene que hacer frente a los comentarios que señalan que la modelo podría estar iniciando un romance con Luitingo, su compañero en ‘GH Vip 8’. Las cámaras muestran el constante avance en la amistad de los concursantes del reality, mientras que el novio de la maniquí no parece estar disfrutando nada con lo que se muestra en la pequeña pantalla. Son cada vez más los que opinan que entre la pareja hay diferencias insalvables y que el romance con el cantante podría ser un hecho al que le queda poco por materializarse.

Jessica Bueno y Luitingo Mediaset

El cariño entre Jessica Bueno y Luitingo es evidente, así como su buena sintonía, aunque no esté siendo del todo bien visto desde el exterior. Pablo Marqués se ha cansado de formar parte de este televisivo triángulo amoroso, motivo por el cual ha decidido poner tierra de por medio para alejarse del centro de la noticia y, con ello, también de la polémica generada. Es por eso que ha querido denunciar lo injusto que están siendo algunos en las redes sociales con él, por señalarle como el culpable de la situación, recriminarle no hacer las cosas según criterios algunos y, de paso, insultarle para socavar su estado de ánimo.

“Realmente estoy sorprendido por los mensajes que recibo de gente que no me conoce y me insulta por no sé qué motivo, ¿qué les habré hecho yo? Si no les he visto en mi vida… ¿cómo se puede generar odio a una persona que no ha hecho nada? No entiendo que ganan con eso. No me afecta en absoluto porque son personas que no me conocen y nunca me conocerán. La madurez espiritual se gana cuando dejamos de atribuir la felicidad a las cosas materiales”, escribía el joven, acosado en redes sociales, antes de huir de España.

Si bien es cierto que Pablo Marqués ha defendido en todo momento a Jessica Bueno y la estabilidad de su vínculo, ahora todo esto ha cambiado. El regreso de Luitingo a la convivencia y el acercamiento con la modelo ha suscitado los comentarios de sus compañeros de ‘GH Vip’, pero también de los espectadores. Esto ha venido acompañado del silencio del novio, que ha optado por dejar de sacar la cara por su chica ante la evidencia de que ella no le piensa tanto como le gustaría. Es por eso que ha decidido marcharse a Miami, donde vivió ya durante tres años por cuestiones de su trabajo como ingeniero industrial. Un rincón en el que se siente seguro, donde poder conectar consigo mismo, poner en equilibrio su vida y valorar qué quiere hacer ahora que todas las miradas están fijadas en su relación.