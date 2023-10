'GH VIP 8': sale a la luz la verdadera estrategia de Luitingo

El pasado domingo, 30 de octubre, el debate de 'Gran Hermano VIP 8' trajo consigo una confesión que removió el ambiente del plató de Telecinco. El último expulsado del reality, Luitingo, confesó lo que muchos sospechaban. ''Luitingo, ¿has jugado con Pilar, cómo dice ella?'' le soltaba el Ion Aramendi. ''Si ella lo dice'', respondía el cantante con una actitud un poco pasota.

Tanto Luitingo como Pilar se encontraban sentados uno al lado del otro, por lo que el expulsado llegó a reconocer que desde su salida del concurso no ha habido mucho contacto entre ellos además de reconocer que antes de su expulsión ha tenido una amistad especial con Jessica Bueno. "En ningún momento me he arrepentido de lo que he hecho con Pilar, pero siempre he sentido una amistad especial con Jessica", decía el andaluz.

Esta confesión volvió a caldear más el ambiente pero el colmo llegó cuando confesó que ''le encanta estar con Jessica''. Esta confesión dejó a la propia Pilar, a los colaboradores y al presentador de Mediaset muy sorprendidos. ''Al final yo no estaba tan loca, ni una celosa, te has retratado tu solito", decía Llori con actitud muy molesta.

"Soy sincero y digo lo que pienso, cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, siempre he tenido una bonita relación con ella", comenzaba a explicar el cantante asegurando que se ha sentido muy a gusto con Jessica: "Lo de dormir con ella lo sentí. Siempre he tenido una conexión muy guay, me gustaba mucho estar con ella", continuaba confirmando.

Aramendi, tras escuchar las palabras del expulsado, quiso saber si había habido algo más entre Bueno y él. ''¿Ha pasado algo bajo las sábanas entre Jessica y tú?'', cuestionaba el presentador. ''Solo le he acariciado en el brazo de vez en cuando, pero nada más'', decía Luitingo.

Estas palabras del cantante han provocado que muchos seguidores del concurso hayan querido opinar al respecto asegurando que todo ha sido una estrategia para crear una carpeta dentro del concurso y aguantar lo máximo posible.