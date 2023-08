Paco Arévalo, íntimo de Bertín Osborne: “Me quedé muy sorprendido al saber que va a ser padre a su edad"

Son íntimos amigos desde hace décadas, incluso recorrerán la geografía española, si no surgen contratiempos, con un espectáculo de humor antes de finales de año .Paco Arévalo y Bertín Osborne son casi como hermanos. Por eso, el primero se muestra un tanto preocupado por la situación actual del cantante.

¿Ha hablado últimamente con Bertín?

No le coge el teléfono a nadie, pero se por fuentes muy cercanas a él que está tranquilo. Eso es lo que más me importa, por el gran cariño que le tengo. Espero que todo lo que ha ocurrido, lo del embarazo de esa chica paraguaya y las declaraciones de la tal Chabeli, no influyan para que se frustre el proyecto profesional que tenemos en común. La última vez que hablé con Bertín quedamos en concretarlo todo. Como te digo, se siente bien… a pesar de todo lo que se está hablando.

¿Se refiere a los ataques de Chabeli en televisión?

No me creo las cosas que está diciendo esa mujer, es todo muy extraño.

Ella asegura que Bertín le aconsejó que abortara tras quedarse embarazada...

Me extraña, no le doy credibilidad. Bertín no me comentó nada sobre eso. Me molesta que en determinados programas de televisión vayan a favor de Chabeli y no le den el beneficio de la duda a Bertín.

¿Qué pensó al saber que va a ser padre a su edad?

Pues me quede muy sorprendido, no te voy a engañar. No me lo esperaba. El sabe que yo le apoyo en todo lo que haga y decida.

¿Está trabajando este verano?

No, estoy descansando en mi casa de Valencia con mis dos hijos. No salen galas, por lo menos, de salud me encuentro bien.