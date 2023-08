Bertín Osborne explota: "Llevo toda la vida encontrando inútiles"

Bertín Osborne sigue acaparando titulares. Tras la noticia de su sexta paternidad, junto a Gabriela Guillén, y de que Chabeli Navarro volviera al foco mediático tras hacer público su supuesto romance con el cantante, Osborne ha estallado en pleno concierto. El artista estaba actuando en Elche cuando lanzó un mensaje demoledor. Antes ya había señalado que "llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días Gabriela, yo y nuestras respectivas familias», comenzó antes de añadir que «haced examen de conciencia, no se puede vivir así. No hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. A ver si, por favor, hay sensatez y nos dejáis respirar un poco».

Pero sobre el escenario fue donde el artista lanzó sus dardos envenenados en todas las direcciones. «Aunque hay gente que dice que sabe, no sabe una mierda. Ni en la televisión, ni en la música, ni en el vino. Los he probado las tres. Llevo toda mi vida encontrando inútiles»