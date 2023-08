¿Niño o niña? Se desvela el secreto del bebé de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

El anuncio de la nueva paternidad de Bertín Osborne llegó hace ya hace un mes y lo hizo acompañado de grandes dosis de polémica. No todos estaban conformes con el hecho de que el presentador vaya a convertirse en padre de nuevo a los 68 años de edad, con la joven Gabriela Guillén. La chica siempre ha sido negada por el también cantante. Ella era solo una amiga y entre ellos no existía vínculo alguno de manera romántica. Al menos eso se ha empeñado en todo momento de dejar claro el protagonista, hasta que saltó a la primera plana de una revista para anunciar que lo que decía no era verdad y que había dejado embarazada a la que decía ser su amiga. Ahora, su futura paternidad vuelve a estar de actualidad y es que se acaba de desvelar el sexo del bebé que están esperando.

Bertín Osborne, en su perfil de Instagram Bertín Osborne Bertín Osborne

Gabriela Guillén será la madre del sexto hijo de Bertín Osborne, aunque éste la haya negado públicamente en repetidas ocasiones. Esto no resta felicidad a la pareja, aunque sí la constante presencia mediática de Chabeli Navarro, quien también se quedó embarazada del artista meses atrás, aunque su destino fue bien distinto, pues terminó abortando y negociando su silencio para no provocar un escándalo. Al final lo protagonizó y le ha amargado la feliz espera de la pareja, que ahora afronta la decisión de traer una nueva vida al mundo, a pesar de que esta idea no le hiciese especialmente gracia al presentador en un primer momento.

A pesar de que la joven esté tratando de mantener su intimidad alejada de la atención mediática, poco a poco se van desvelando más detalles sobre su bebé. Así ha pasado en la mañana de este lunes desde el plató de ‘El programa del verano’, donde se ha confirmado el sexo del retoño que está por llegar: “Hablando con una persona muy cercana a ella nos ha confirmado que el sexo del bebé de Bertín Osborne con Gabriela Guillén es niño”.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén Instagram

Quizá Bertín Osborne no tenga preferencias al respecto, pues tiene ya varias hijas y varios hijos, por lo que el sexo no es un quebradero de cabeza. Pero sí lo ha sido para Gabriela, pues es mamá primeriza y tenía un especial deseo de estrenarse con una princesa: “Tenía muchísima ilusión porque fuera niña, de hecho, la iba a llamar Martina”, añaden desde el citado programa.

Pese a todo, no es un problema mayor y parece haber calmado en parte los nervios iniciales sufridos al verse en el ojo del huracán mediático. Y es que nada más salir la noticia de su embarazo, las críticas contra el presentador fueron feroces. Pero después se añadió al cóctel de la polémica la aparición en escena de Chabeli Navarro y su duro testimonio. Parece que ahora vive algo más relajada ante este boom: “Ahora sabemos que está muy bien. Está en una isla balear disfrutando junto a sus amigas y lo único que queda preguntar es cuál es el nombre del niño”.