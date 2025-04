Paola Olmedo deshecha ofertas para enfrentarse en televisión con la familia Campos

Desde que se separó de José María Almoguera, Paola Olmedo ha recibido distintas ofertas para participar en un cara a cara con algunos miembros de la familia Campos, en particular con el propio José María y con su exsuegra, Carmen Borrego. Sin embargo, siempre las ha rechazado, ya que tiene muy claro que no desea involucrarse en una guerra mediática que no la llevaría a ninguna parte.

Ella es feliz al lado de su nueva pareja y prefiere mantener una relación cordial, o al menos respetuosa, con personas que pertenecen a su pasado más reciente. Además, solo tiene palabras de elogio para la fallecida María Teresa Campos, con quien tenía una excelente relación y de quien afirma: “Cualquiera querría tener una abuela como María Teresa. Conmigo siempre se portó muy bien”.

Mañana, miércoles, Paola se abrirá en una entrevista en el podcast "Cuenta y exagera" y aclara que no ha cobrado ni un euro por ella. Durante la charla, hablará de su nueva vida, de la operación que le ha cambiado la imagen, de su pareja actual y de algunos episodios del pasado, aunque sin arremeter contra José María y su familia.

Paola Olmedo tras su operación de estética Gtres

Uno de los temas más importantes será el de los episodios de bullying, el estrés y los ataques de ansiedad que, en su momento, le impedían salir de casa.

Sin embargo, la aparición en su vida de su nueva pareja le ha devuelto la ilusión, y ahora mira el futuro con total optimismo. Define a su novio como “muy trabajador, muy humano y maravilloso”. Se conocieron a través de amigos en común y enseguida surgió el flechazo.