De su opinión sobre Alejandra Rubio a las ofertas televisivas que ha rechazado: todos los titulares de la entrevista "bomba" de Paola Olmedo sobre el clan Campos

Paola Olmedo continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Después de su sonada exclusiva de "Lecturas" desvelando su nuevo rostro tras someterse a una complicada cirugía mandibular, la ex de José María Almoguera ha concedido su primera entrevista en el podcast "Cuenta y exagera" presumiendo de nueva imagen.

Paola Olmedo habla sin tapujos sobre el clan Campos

Aunque aún no ha salido íntegra, lo cierto es que ya se han filtrado fragmentos de la entrevista que ha concedido Paola Olmedo. En ella, la exnuera de Carmen Borrego se ha sincerado sobre el clan Campos y ha hablado sin tapujos sobre la que fue un día su familia, desde su opinión sobre Alejandra Rubio a lo que piensa de la nueva etapa de José María Almoguera en televisión.

Según ha explicado Olmedo en el podcast, no considera ser la culpable de la tensiones familiares del clan Campos. "Nadie puede romper algo que está muy unido. Da igual quién entre en mi familia porque jamás se rompería", declara la esteticien, desvelando que "he rechazado enfrentamientos televisivos con Carmen Borrego y José María. No me prestaría a ese juego".

Además, la exnuera de la colaboradora de "Vamos a ver" ha opinado como nunca de Alejandra Rubio, con la que no ha dudado en compararse. "Empatizo con Alejandra Rubio porque se inventan demasiadas cosas sobre ella. Sé lo que se siente y no mola", expresa sobre la hija de Terelu Campos.

Tajante con José María Almoguera

Paola Olmedo también desvelado qué le parece la nueva vida de su exmarido como personaje público y colaborador de televisión. Aunque mantienen una buena relación por su hijo en común, la esteticien está sorprendida por el giro que ha dado la relación de Almoguera con los medios de comunicación. "José María estaba muy en contra de ir a la televisión y se enfadaba cuando le bromeaba para que fuera. Míralo ahora. El José María de ahora no tiene nada que ver con el que estaba conmigo", sentencia la joven en el podcast.