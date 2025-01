José María Almoguera habla como nunca de Paola Olmedo y su separación: "Gracias a ella pude tener mi familia,

José María Almoguera se ha abierto en canal en "GH Dúo" sobre su ruptura con Paola Olmedo y el distanciamiento con Carmen Borrego, su madre. El hijo de la televisiva ha sido el último participante del reality de Mediaset en someterse a la "línea de la vida" y, muy sincero, ha hablado como nunca de su exmujer y madre de su único hijo, el pequeño Marc.

"Fue algo maravilloso. Me casé en mayo de 2022 enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue. Pero gracias a ella pude tener mi familia, mi hijo, el mejor momento de mi vida, sin duda". ha declarado sobre su relación con Paola Olmedo. Tan solo dos años después de dar el "sí, quiero", nueve meses después del nacimiento de su bebé, el matrimonio anunció su ruptura. "Fue muy duro, porque me divorcié queriendo a mi mujer", ha expresado, desvelando que "actualmente aún nos tenemos mucho cariño, somos amigos. Pero se rompía la familia que habíamos creado". "Venía con mucho peso a la espalda, me generó muchos problemas familiares: me dejé de hablar con mi madre, mucha gente se echó encima de mí...Es más fácil criticar que entender, que ponerse en la piel. Ha sido tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo", ha desvelado el joven sobre los meses tan duros que ha vivido. Además, no ha dudado en mandar un mensaje conciliador a su madre antes de finalizar con su línea de la vida.

Paola Olmedo reacciona a la emotiva 'curva de la vida' de José María Almoguera y acerca posturas con Carmen Borrego Europa Press

Tras estas declaraciones, Paola Olmedo ha reaparecido ante las cámaras y se ha respondido a José María Almoguera. "Con esa mentalidad creo que nos casamos todos, pero circunstancias de la vida, pues muchas veces no sale bien. Pero vamos, que no puedo comentar más", ha comenzado diciendo la exnuera de Carmen Borrego, confirmando que la actual relación que mantiene con el padre de su hijo es muy buena. Aún así, ha negado con rotundidad que exista alguna posibilidad de una futura reconciliación entre ambos.

Paola Olmedo no ha dudado en alegrarse públicamente por el acercamiento de José María y Carmen Borrego. Madre e hijo, antes de que el joven entrase en "GH Dúo", se despidieron con un caluroso abrazo, dejando sus rencillas a un lado. "Ojalá todo pase esto y se olvide de todo y que estén fenomenal, pero no puedo comentar algo más a fondo sobre ella", ha declarado la ex del televisivo. Además, ha revelado que no le importa acercar a su hijo para que la hija de María Teresa Campos pueda seguir ejerciendo de abuela el tiempo que esté José María concursando en el reality de Mediaset. No creo que lo vayáis a ver, espero que no, pero sí, ahí estamos, hay buena relación. Me es indiferente, no me importa moverme ni nada para llevarle al niño (...) Las abuelas siempre son necesarias, para mí sí, y la familia en general. Yo soy de las que vota en ese aspecto". Muy sincera, la exnuera de Carmen Borrego ha desvelado que no le importaría que José María se enamorase dentro de la casa de Guadalix.