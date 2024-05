La pareja de Risto Mejide estalla por la “polémica foto” contra Laura Escanes

La polémica foto de Risto Mejide y su novia Natalia Almarcha, farmacéutica e influencer, ha sacudido las redes por acusaciones de muchos usuarios que afirmaban que se trataba de un calco a una que Risto tenía con la que fue su mujer, Laura Escanes. Una coincidencia que muchos medios han aprovechado para señalar cómo “el nuevo dardo” a la influencer. Sin embargo, Natalia no ha querido entrar en su juego y se ha pronunciado en redes sociales para denunciar este tipo de cobertura mediática.

“Como no vivo de ninguna fama ni de la prensa, gracias a Dios me gano muy bien la vida con mi farmacia, no me tiembla el pulso en escribiros”, arrancaba diciendo sobre todos los medios que se han dedicado a promover la especulación y generar un malestar. “No hacéis un periodismo limpio y es muy lamentable vuestra forma de crear rivalidades inexistentes para conseguir clickbytes”, seguía enterrando a los medios antes de lanzar una sincera petición en la que pedía que hicieran “honradamente vuestro trabajo de una forma pura, sin inventivas”.

Lo cierto es que su imagen con Risto Mejide desvió la atención de lo que de verdad celebraba en ese día tan especial: la boda de su hermano, una persona que con esfuerzo y dedicación había conseguido muchas cosas. “Tu manera de convertir la adversidad en combustible nunca ha dejado margen a que te envidiara, nunca. A este lado del árbol genealógico solo ha habido espacio para la admiración y el amor hacia ti”, dedicaba a su hermano de manera sincera.

Mensaje de Natalia Almarcha Instagram

La pareja formada por el periodista, de 49 años, y la farmacéutica, de 28 años, ha protagonizado varias idas y venidas. Hace tres meses saltó a los medios que se habían dado una nueva oportunidad y es evidente que están viviendo su mejor momento tanto profesional como personal. Ahora, después de un tiempo sin subir ningún contenido juntos a sus redes han querido compartir el momento sin esconderse. Natalia Almarcha tiene una gran trayectoria de éxitos profesionales. Tras graduarse en Farmacia, Nutrición y Dietética, comenzó a trabajar en una farmacia de Valencia que tiene en propiedad. Sin embargo, su nombre resuena cada vez más en el mundo de las redes sociales, con más de 60 mil seguidores en “Instagram”, pero la pareja ha tratado su relación con mucho recelo y cuidado: “Estoy enamorado sí, pero ¿sabes qué pasa? No lo quiero decir mucho porque parece que utilices tu vida privada para vender libros y no es mi intención”, comentó Risto en la presentación de su último libro.